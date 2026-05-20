경찰, ‘24시간 통합상황실’ 지방선거 총력 대응…인권위는 “선거 과정서 혐오 지양” 성명

경찰이 6·3 지방선거 공식 선거운동 개시를 하루 앞둔 20일 선거 관리 체제에 돌입한다. 국가인권위원회는 성명을 내고 선거 과정에서 혐오 표현을 지양해 달라고 당부했다.

경찰은 이날 경찰청과 18개 시·도 경찰청, 전국 261개 경찰서마다 ‘선거 경비 통합상황실’을 설치해 운영을 시작했다고 밝혔다. 다음달 3일 지방선거 본투표의 개표가 종료되는 시점까지 24시간 상시 가동한다.

경찰은 상황실을 중심으로 각지 선거 유세장 안전 확보, 투·개표소 경비, 투표함 회송 등 선거 관련 모든 경비 안전 활동을 관리한다. 경찰청은 “경찰기동대를 투·개표소 및 유세 현장 등에 적극 배치해 각종 선거 방해 행위에 철저히 대비할 예정”이라고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표에 대한 테러 위협이 제기된 상황에서 경찰은 공식 선거운동 기간에만 운영하던 ‘정당 대표 신변보호팀’을 조기 가동했다. 경찰청은 최근 각 시도의 신변 보호 경찰 인력 3000명에 대한 실전 교육도 시행했다.

경찰은 공식 선거운동이 시작되는 21일부터 ‘경계 강화’를 발령하며 선거 안전을 위한 “총력 대응 체제”를 꾸린다. 오는 29~30일 사전투표 기간에는 ‘병호 비상’을, 다음달 3일 선거 당일과 개표 종료 때까진 최고 수준의 비상 근무인 ‘갑호 비상’을 발령한다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “선거 전 과정에 걸쳐 빈틈없는 안전 활동을 전개하고, 후보자에 대한 위해 행위는 중대한 범죄인 만큼 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.

인권위는 이날 안창호 위원장 명의 성명을 내고 “혐오 없는 지방선거를 만들어야 한다”고 밝혔다. 안 위원장은 “각 정당의 후보자, 선거운동원, 언론, 시민 모두가 선거 과정에서 혐오 표현을 지양해달라”며 “우리 사회의 다양성과 인권 존중이라는 민주주의의 기본 가치가 실현될 수 있도록 함께 해주기를 요청한다”고 말했다.

안 위원장은 “혐오 표현은 대상 집단 구성원의 인권을 침해할 뿐 아니라, 공론의 장을 왜곡해 민주주의를 훼손하고 포용 사회로의 통합을 저해한다”며 “차별이나 폭력으로 이어지는 초기 단계이자 통로가 될 우려가 있다”고 밝혔다.

인권위 분석에 따르면 지난해 5월 대통령선거 당시 혐오·차별 표현 사례로는 ‘여성 혐오’(24.1%)와 ‘후보 증오’(24.1%)가 가장 많았다. ‘폭력 위협’(13.8%), ‘집단 비하’(10.3%), ‘인종 및 외국인 혐오’(6.9%) 등이 뒤를 이었다.