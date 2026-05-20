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검찰, ‘쿠폰 갑질’ 여기어때·야놀자 기소…숙박업소에 유효기간 ‘1일’ 쿠폰 팔았다

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본문 요약

검찰이 '쿠폰 갑질' 의혹을 받는 온라인 숙박앱 업체 여기어때·야놀자와 심명섭 전 여기어때 대표를 재판에 넘겼다.

여기어때·야놀자는 앱에 노출하는 광고상품과 결합한 할인쿠폰을 숙박업소에게 판매하고 유효기간이 지나면 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 뒤, 다시 쿠폰을 판매하는 식으로 수익을 거뒀다.

특히 여기어때는 할인쿠폰 유효기간을 짧게는 '1일'로 설정한 것으로 파악됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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검찰, ‘쿠폰 갑질’ 여기어때·야놀자 기소…숙박업소에 유효기간 ‘1일’ 쿠폰 팔았다

입력 2026.05.20 13:18

  • 허진무 기자

  • 기사를 재생 중이에요

여기어때 광고 화면 갈무리

여기어때 광고 화면 갈무리

검찰이 ‘쿠폰 갑질’ 의혹을 받는 온라인 숙박앱 업체 여기어때·야놀자와 심명섭 전 여기어때 대표를 재판에 넘겼다. 이들은 모텔 등에 유효기간이 짧게는 ‘1일’인 쿠폰을 판매한 뒤 유효기간이 지나면 소멸시켜 수백억원의 수익을 거둔 것으로 파악됐다.

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 20일 여기어때·야놀자 법인과 심명섭 전 대표를 공정거래법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 이들은 입접 업체에게 유효기간이 설정된 쿠폰을 판매하고선 업체가 기간 내 사용하지 못한 잔여 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 혐의를 받는다. 검찰은 여기어때가 2018~2024년 약 359억원, 야놀자는 2017~2024년 약 12억원어치 쿠폰을 소멸시킨 것으로 파악했다.

여기어때·야놀자는 한국 숙박앱 시장의 ‘갑’으로 군림해왔다. 모텔 등 중소형 숙박업소의 86%가 여기어때, 95%가 야놀자에 입점했다. 여기어때·야놀자를 통하지 않으면 사실상 정상적인 영업이 불가능한 수준이라고 검찰은 전했다.

여기어때·야놀자는 앱에 노출하는 광고상품과 결합한 할인쿠폰을 숙박업소에게 판매하고 유효기간이 지나면 쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 뒤, 다시 쿠폰을 판매하는 식으로 수익을 거뒀다. 특히 여기어때는 할인쿠폰 유효기간을 짧게는 ‘1일’로 설정한 것으로 파악됐다.

검찰은 여기어때의 쿠폰 정책을 설계한 최종 책임자는 심 전 대표라고 판단했다. 심 전 대표는 2014년 여기어때를 창업해 2019년 자신의 지분을 영국계 사모펀드에게 약 1500억원에 매각한 인물이다. 이수진 야놀자 대표에 대해선 야놀자의 범죄수익이 여기어때보다 상대적으로 적고 쿠폰 유효기간도 최소 1개월 이상으로 설정한 점을 감안해 기소하거나 고발요청하지 않았다.

공정거래법 위반죄는 공정거래위원회의 고발이 있어야 기소할 수 있다. 중소기업벤처부가 지난 1월 여기어때·야놀자에 대해 고발을 요청하고 공정거래위가 지난 2월 두 업체를 고발하면서 검찰 수사가 시작됐다. 검찰은 지난 3월 여기어때·야놀자 본사를 압수수색했고 이달 8일에는 심 전 대표에 대해서도 공정위에 고발을 요청해 수사를 마쳤다.

대한숙박업중앙회는 2020년 7월 여기어때·야놀자를 신고했지만 공정거래위는 약 5년 만인 지난해 8월 여기어때에 10억원, 야놀자에 5억4000만원 과징금만 처분했다. 두 업체는 과징금에 불복해 행정소송을 제기한 상태다.

검찰은 “플랫폼의 불공정행위를 근절해 공정한 시장질서를 확립하는 것은 주요 국정과제인데 부과된 과징금은 기업에 효과가 전혀 없는 낮은 수준”이라며 “단순히 과징금 처분에 의존하기보다 형사처벌을 포함한 제재 수단을 모두 동원할 필요성이 상당하다”고 밝혔다.

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