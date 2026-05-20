트럼프의 ‘배신자’ 도끼질, ‘7선’ 켄터키 터줏대감까지 찍어내

대이란 전쟁에 반대하고 ‘엡스타인 파일’ 공개를 주도해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 ‘배신자’로 낙인찍힌 7선 현역 의원이 축출됐다. 트럼프 대통령의 당 장악력을 가늠할 바로미터로 여겨진 켄터키주 경선에서 토머스 매시 연방 하원의원이 탈락하고, 트럼프 대통령의 지지를 업은 후보가 승리한 것이다. 선거구 재조정, 대규모 감세 등 트럼프 대통령 정책에 반기를 든 공화당 인사들이 줄줄이 축출되면서, 당 내부 자정 기능을 기대하기는 점점 더 어려워지고 있다.

AP통신 등에 따르면 19일(현지시간) 치러진 켄터키주 당내 후보 경선에서 개표율 96%인 현재 매시 의원은 45.2%를 득표해 54.8%를 얻은 에드 갤레인 후보에 패배했다. 매시 의원은 오는 11월 중간선거에서 8선에 도전하려 했으나, 경선 관문을 넘지 못하고 고배를 마시게 됐다.

매시 의원은 지지자들에게 연설할 때 눈물을 보이면서도 성착취범인 고 제프리 엡스타인 파일 공개로 타격을 입은 유명 인사들의 이름을 하나하나 언급하며 농담을 건넸다. 그는 이번 선거 과정이 “처음에는 단순한 선거운동이었지만, 결국 하나의 운동으로 변했다”면서 “우리가 뭔가를 흔들어 놓았다. 이 나라에는 당의 입장보다 원칙에 따라 행동하는 사람에 대한 갈망이 있다”고 말했다.

그는 미·이란 전쟁과 이스라엘에 대한 무기 지원에 공개적으로 반대 입장을 표명한 몇 안 되는 공화당 의원 중 한 명이다. 그는 엡스타인과 관련해 법무부가 보유한 모든 수사 자료를 공개해야 한다는 법안을 로 카나 하원의원(민주·캘리포니아)과 함께 공동 발의했고, 대규모 감세 법안인 ‘크고 아름다운 하나의 법안’에도 반대표를 던졌다.

이에 격노한 트럼프 대통령은 그를 “나약하고 한심한 리노(RINO·이름만 공화당원)” “무능한 패배자”라고 비난하면서 퇴출을 종용해왔다. 매시 의원의 재선을 막기 위해 3200만달러(약 480억달러)의 광고비가 쓰였는데, 이는 하원의원 예비선거 사상 가장 많은 정치자금이라고 폴리티코는 지적했다. 막대한 금액의 상당 부분은 친이스라엘 단체에서 나왔다.

매시 의원은 이에 대해 “그들이 의석을 돈으로 사려 했다는 것을 보여준다”고 비판했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “매시 의원은 트럼프 대통령이 이전에 축출한 다른 사람들과 달리 자신의 지역구에서 열렬한 지지층을 확보하고 있었다”며 “이번 선거는 켄터키주 유권자의 기억 속에 가장 추악한 선거로 남게 될 것”이라고 지적했다.

트럼프 대통령은 이날 발표된 로이터·입소스 여론조사에서 지지율이 35%로 집권 2기 들어 최저 수준을 맴돌았다. 그럼에도 공화당 경선에서 거듭 영향력을 행사한 것은 강성 지지층 사이에선 입지가 여전히 건재하다는 방증으로 볼 수 있다.

매시 의원의 패배는 트럼프 대통령과 ‘거리 두기’를 하려는 온건파 의원들에게 강력한 경고로 작용할 가능성이 크다. 트럼프 대통령은 매시 의원에게 지지를 표명한 로렌 보버트 하원의원(콜로라도)까지 “정신력이 약하다”고 비난하며 지지를 철회하겠다고 협박하는 등 자신의 당내 영향력을 무기 삼아 반기를 드는 의원들을 통제하려 하고 있다.

트럼프 대통령은 앞서 1·6 의사당 폭동을 비판했던 빌 캐시디 연방 상원의원(루이지애나), 공화당에 유리하게 선거구를 재조정하라는 자신의 명령을 거부한 인디애나 주 상원의원 5명 등을 최근 치러진 예비선거에서 모두 축출하는 데 성공했다.