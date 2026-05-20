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본문 요약

글로벌 이미징 기술을 대표하는 핫셀블라드와 DJI의 국내 최초 플래그 스토어가 20일 서울 강남구 가로수길에 오픈했다.

공식 수입원 게이트비젼은 가로수길 플래그쉽 스토어에선 단순히 제품 판매에 그치지 않고 제품 교육과 유지 관리, 맞춤형 컨설팅을 제공하여 고객의 편의성을 높일 예정이라고 밝혔다.

전문가가 브랜드 스토리와 기술력을 소개하고 실제 촬영 경험까지 제공하는 '소수 정예 브랜드 투어 프로그램'을 하루 2회 운영한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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핫셀블라드·DJI 국내 최초 플래그십 스토어 오픈

입력 2026.05.20 13:35

  • 문재원 기자

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20일 서울 강남구 DJI핫셀블라드 더게이트신사에서 열린 국내 최초 핫셀블라드ㆍDJI 플래그십 스토어 오픈행사에서 모델들이 핫셀블라드 제품을 선보이고 있다. 소수 정예 브랜드 투어 프로그램‘이 있는 플래그십 스토어는 전문가가 브랜드 스토리, 기술력을 소개하고 실제 촬영 경험까지 제공하는 프로미엄 프로그램을 하루 2회 운영한다. 문재원 기자

20일 서울 강남구 DJI핫셀블라드 더게이트신사에서 열린 국내 최초 핫셀블라드ㆍDJI 플래그십 스토어 오픈행사에서 모델들이 핫셀블라드 제품을 선보이고 있다. 소수 정예 브랜드 투어 프로그램‘이 있는 플래그십 스토어는 전문가가 브랜드 스토리, 기술력을 소개하고 실제 촬영 경험까지 제공하는 프로미엄 프로그램을 하루 2회 운영한다. 문재원 기자

글로벌 이미징 기술을 대표하는 핫셀블라드와 DJI의 국내 최초 플래그 스토어가 20일 서울 강남구 가로수길(신사동 519-13)에 오픈했다.

공식 수입원 게이트비젼은 가로수길 플래그쉽 스토어에선 단순히 제품 판매에 그치지 않고 제품 교육과 유지 관리, 맞춤형 컨설팅을 제공하여 고객의 편의성을 높일 예정이라고 밝혔다. 전문가가 브랜드 스토리와 기술력을 소개하고 실제 촬영 경험까지 제공하는 ‘소수 정예 브랜드 투어 프로그램’을 하루 2회 운영한다.

20일 서울 강남구 DJI핫셀블라드 더게이트신사에서 열린 국내 최초 핫셀블라드ㆍDJI 플래그십 스토어 오픈행사에서 모델들이 DJI 드론 제품을 선보이고 있다. 문재원 기자

20일 서울 강남구 DJI핫셀블라드 더게이트신사에서 열린 국내 최초 핫셀블라드ㆍDJI 플래그십 스토어 오픈행사에서 모델들이 DJI 드론 제품을 선보이고 있다. 문재원 기자

핫셀블라드·DJI 국내 최초 플래그십 스토어 오픈
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