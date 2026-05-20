god 데뷔 1만일 기념 콘서트, 에버랜드서 열린다

국민 그룹 god의 데뷔 1만일을 기념하는 특별 프로젝트가 열린다.

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 오는 28일부터 31일까지 나흘간 god 데뷔 1만일 기념행사 ‘하늘색 풍선 위크’를 진행한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 1999년 데뷔 이후 27년간 활동하며 수많은 히트곡과 무대로 사랑받아온 god가 데뷔 1만일이라는 상징적인 순간을 팬들과 함께 기념하기 위해 마련됐다. 그룹 특유의 따뜻한 감성과 에너지 넘치는 무대가 에버랜드 축제 분위기와 어우러져 관객들에게 향수를 자극하는 시간을 선사할 것으로 기대된다.

행사는 공연 중심을 넘어 K-팝 아티스트 IP와 테마파크 콘텐츠를 결합한 복합형 축제로 꾸며진다. 팝업스토어와 전시, 체험형 이벤트존, 포토존, 팬 참여형 콘텐츠 등이 에버랜드 곳곳에서 운영되며 관람객들은 파크 전체를 하나의 대형 콘서트장처럼 즐길 수 있다.

행사의 하이라이트인 기념 콘서트는 29일과 30일 양일간 열린다. 29일에는 god 멤버 손호영과 김태우가 유닛 무대를 선보이며, 30일에는 박준형과 데니안 등이 함께 무대에 올라 데뷔 1만일의 의미를 팬들과 나눌 예정이다. 특히 30일 공연에는 god와 오랜 인연을 이어온 스페셜 게스트도 출연한다.

god는 “데뷔 1만일이라는 특별한 순간을 팬들과 함께할 수 있어 무엇보다 뜻깊다”며 “오랜 시간 변함없는 사랑을 보내준 팬들에게 감사한 마음을 담아 특별한 무대를 준비하겠다”고 전했다.

콘서트 티켓은 22일부터 티켓링크를 통해 선착순 예매할 수 있다. 수익 일부는 팬들과 아티스트 이름으로 기부 활동에 사용될 예정이다.