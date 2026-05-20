영암 F1경주장서 24일 모터스포츠 축제···8개 종목 107대 출전

전남도는 ‘2026 아시아 모터스포츠 카니발’이 오는 24일 영암 국제자동차경주장에서 열린다고 20일 밝혔다. 자동차 경주와 음악공연, 체험행사를 결합한 복합형 모터스포츠 축제다.

이번 대회에는 토요타 가주 레이싱 6000, GT4, 서킷스토리 아카데미 GTA·GTB, 금호 M, 알핀, 프리우스 PHEV, 래디컬 컵 코리아 등 8개 종목에 경주차 107대가 출전한다.

대표 종목인 토요타 가주 레이싱 6000은 주행 거리를 기존 95㎞에서 157㎞로 늘리고 의무 피트스톱을 도입한다. 타이어 교체와 피트 체류 시간 등이 승부 변수로 작용할 전망이다.

행사는 파크뮤직페스티벌과 연계해 열린다. 넬, 김창완밴드, 멜로망스, 데이브레이크, QWER 등이 무대에 오른다.

그리드워크, 택시타임, 서킷 버스투어, 카트 체험, 미니카 레이싱 등 관람객 체험행사도 운영된다.

전남도는 대회 기간 선수·관계자 5000여명이 체류하고, 결승전 당일 관람객 2만여명이 방문할 것으로 보고 있다.

결승전은 24일 낮 12시45분부터 방송과 온라인 플랫폼을 통해 생중계된다.

장영철 전남도 기업도시담당관은 “이번 대회는 스피드 마니아의 전유물로 인식된 모터스포츠를 가족이 함께 즐기는 축제로 확장한 행사”라며 “모터스포츠가 대중화를 넘어 K-콘텐츠로 확대되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.