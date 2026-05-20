‘약자’가 된 푸틴, 시진핑과 정상회담···‘에너지 빅딜’ 이뤄질까?

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 20일 정상회담에 나선다. 우크라이나의 대규모 드론 공격으로 국내 여론이 악화되고 중국에 경제적 의존도 역시 높아 푸틴 대통령이 이번 회담에서 상대적으로 약자가 되었다는 평가가 나온다.

뉴욕타임스(NYT)는 19일(현지시간) 푸틴 대통령이 상대적으로 ‘약자’가 되어 시 주석을 만나게 됐다고 전했다. 푸틴 대통령의 이번 방중은 에너지 시설에 대한 우크라이나의 집중적인 드론 공격이 벌어진 가운데 이뤄졌다.

NYT에 따르면, 우크라이나 전선이 교착 상태에 빠진 가운데 장거리 드론 능력을 강화한 우크라이나가 모스크바 인근 등 러시아 본토 에너지 인프라를 잇달아 타격하고 있다. 반복되는 드론 공격이 러시아 국내 여론도 악화시키고 있다.

경제적 비대칭 구도도 뚜렷하다. 중국은 러시아 수입의 3분의 1 이상을 공급하고 러시아 수출의 4분의 1 이상을 사들였다. 반면 러시아가 중국 대외무역에서 차지하는 비중은 4% 수준에 불과하다. 알렉산드르 가부예프 카네기 러시아·유라시아 센터 소장은 NYT에 “중국이 원하는 메뉴를 정하고 골라잡는 상황”이라고 말했다.

푸틴 대통령은 이란전으로 유가가 급등하는 상황을 오히려 기회로 삼고 중국과 에너지 ‘빅딜’에 나설 것이란 분석이 나온다. 하지만 이날 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 러시아산 원유 관련 협상에서는 실질적 대규모 거래가 추가로 이뤄질 가능성은 작다고 분석했다. 러시아산 원유를 중국으로 수송하는 송유관과 항구가 이미 최대치로 가동 중인 데다, 중국 국유기업들이 미국의 제재 위협을 우려해 원유 추가 구매를 꺼리고 있어서다. 중국 내 전기차 보급 확대로 석유 소비가 구조적으로 감소한 것도 이유다.

시베리아에서 중국 북부로 향하는 천연가스관 ‘파워 오브 시베리아 2’ 협상은 이번 정상회담에서 성과가 나올 것이란 가능성도 제기된다. 중국은 지난 3월 제15차 5개년 계획 초안에 이 가스관 건설을 포함했다. 호르무즈 해협을 대체할 공급망 확보가 중국에도 필요하기 때문이다. 다만 가격, 자금 조달, 건설 주체 등 핵심 조건에서 아직 합의가 이뤄지지 않아 이번 회담에서 계약이 최종적으로 이뤄질지는 미지수라고 SCMP는 분석했다.

구조적 약세에도 불구하고 러시아가 중국에 내세울 카드가 없는 건 아니다. NYT는 러시아의 핵전력이 중국보다 월등히 강력한 만큼 대만 사태 등 초강대국 충돌 시 전략적 가치가 있다고 분석했다. 러시아군이 현재 벨라루스에서 핵 훈련을 진행 중인 것도 시 주석에게 이 카드를 부각하려는 의도라는 평가가 나온다.