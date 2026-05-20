무작정 굶어서 살 빼는 여성, 수면 부족 시달릴 위험 커진다









체중 감량을 위해 식사량을 과도하게 줄여 극심한 에너지 부족 상태에 놓인 여성은 수면 부족에 시달릴 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

서울대병원 가정의학과 박민선 교수, 서울시보라매병원 가정의학과 서민정 교수 공동 연구팀은 ‘에너지 섭취·소비 균형(EIEB)’과 수면시간의 연관성에 관한 연구를 ‘대한가정의학회지(Korean Journal of Family Medicine)’에 발표했다고 20일 밝혔다. 연구진은 국민건강영양조사에 참여한 성인 1만3164명의 식습관과 신체 활동량을 측정해 분석했다.

수면 부족은 심혈관질환·당뇨병·대사증후군 등 만성질환의 주요 위험 요인이다. 연구에선 하루 총 에너지 섭취량에서 기초대사량 및 신체활동 에너지 소비량을 뺀 ‘에너지 균형’ 지표가 수면에 미치는 영향을 알아보기 위해 대상자들을 1~4분위 그룹으로 나눠 비교했다.

분석 결과, 여성은 에너지가 가장 심각하게 부족한 1분위군에 비해 에너지 섭취량과 소비량이 비슷하게 균형을 이룬 2분위군에서 하루 6시간 이하로 수면 시간이 줄어들 위험이 29% 감소했다. 하루 에너지 섭취량이 소비량을 초과한 3·4분위군도 1분위군보다는 수면 부족 위험이 각각 25%, 24% 낮았다. 연구진은 에너지 초과량이 가장 많은 4분위군보다 섭취와 소비가 엇비슷한 2분위군의 수면 개선 효과가 더 컸다는 점은 많이 먹을수록 잘 자는 것이 아니라 알맞은 균형 상태가 더 중요하다는 의미라고 설명했다.

특히 여성 중 식사의 질이 낮거나, 활동적인 직업에 종사하거는 경우, 또는 주말 보충 수면을 하지 않는 경우에도 에너지 균형을 맞췄을 때 수면 개선 효과가 더욱 두드러졌다. 반면 남성에겐 에너지 균형과 수면 부족 간의 연관성이 관찰되지 않았다.

연구진은 여성만 이런 연관성이 나타난 기전으로 ‘신경내분비-면역 조절’의 성별 차이를 지목했다. 인체는 수면 중 면역세포를 활성화하고 염증을 가라앉히는 데 약 400㎉를 쓰는데, 이때 에너지가 심하게 부족하면 스트레스 축이 활성화돼 숙면을 방해한다. 특히 여성은 스트레스 반응이나 식욕과 관련된 코르티솔, 렙틴 등의 호르몬 변동에 훨씬 민감하게 반응하므로 야간 회복 에너지가 결핍될 때 남성보다 수면의 질이 떨어지는 악영향을 더 크게 받는다는 설명이다.

박민선 교수는 “이번 연구를 통해 무작정 덜 먹거나 운동량만 늘리는 다이어트는 오히려 수면을 해칠 수 있음이 확인됐다”면서 “여성은 자신의 활동량에 맞춰 적절히 챙겨 먹는 ‘균형’을 유지하는 것 자체가 숙면을 위한 핵심 요소이며, 수면 건강을 지키려면 성별과 직업, 활동 특성에 따라 에너지 균형 목표를 달리 잡는 맞춤형 건강관리가 필요하다”고 말했다.