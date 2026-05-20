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본문 요약

다주택자 양도소득세 중과 시행을 앞두고 지난달 서울에서 생애 첫 주택을 구입한 이들이 4년여 만에 가장 많았던 것으로 나타났다.

특히 20~30대가 약 70%에 이르렀으며 대부분 서울 강북 지역 주택을 사들였다.

20일 법원 등기정보광장 자료를 보면, 올 4월 서울에서 생애 첫 부동산을 구입해 소유권 이전등기를 신청한 매수인은 전날 기준 7341명으로 집계됐다.

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양도세 중과 앞둔 4월, 생애 첫 주택 구입 10명 중 7명이 2030

입력 2026.05.20 14:23

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전세 가격 상승폭이 매매 가격을 뛰어넘으며 전세 품귀 현상이 지속되고 있는 18일 무악현대아파트를 포함한 서울 종로구 아파트 모습. 한수빈 기자

전세 가격 상승폭이 매매 가격을 뛰어넘으며 전세 품귀 현상이 지속되고 있는 18일 무악현대아파트를 포함한 서울 종로구 아파트 모습. 한수빈 기자

다주택자 양도소득세 중과 시행을 앞두고 지난달 서울에서 생애 첫 주택을 구입한 이들이 4년여 만에 가장 많았던 것으로 나타났다. 특히 20~30대가 약 70%에 이르렀으며 대부분 서울 강북 지역 주택을 사들였다.

20일 법원 등기정보광장 자료를 보면, 올 4월 서울에서 생애 첫 부동산(집합건물 기준)을 구입해 소유권 이전등기를 신청한 매수인은 전날 기준 7341명으로 집계됐다. 이는 부동산 급등기였던 2021년 11월(7886명) 이후 가장 많은 수준이다. 소유권 이전등기까지 시간이 소요돼 4월 매수자 숫자는 더 늘어날 수 있다.

등기 신청 주택 소재지는 최근 오름세가 가파른 서울 강북지역에 쏠렸다. 치구별로는 노원구(623명)가 가장 많았고 이어 강서구(582명), 은평구(451명), 성북구(445명), 송파구(430명), 영등포구(426명) 등 순이었다. 대체로 15억원 이하 가격대 주택이 많은 지역이었다. 지난해 10·15 대책으로 주택담보대출 상한액이 줄었지만 15억원 이하 매물에서는 6억원까지 대출이 가능하기 때문으로 풀이된다.

연령대별로는 30∼39세가 4231명(57.6%)으로 전체의 절반이 넘었다. 이어 40∼49세(1275명, 17.4%), 19∼29세(11.1%), 50대(570명, 7.8%) 등 순이었다. 지난달 생애 첫 주택 구입자 10명 중 7명이 20~30대였다는 뜻이다.

한국부동산원 자료를 보면 성북구는 5월 둘째 주(5월11일 기준)까지 매매가격 누적 상승률이 5.37%를 기록했고 강서구(5.10%), 영등포구(4.60%), 노원구(3.90%) 등도 서울 평균(3.10%)을 웃돌았다.

영문번역(English Translation)
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