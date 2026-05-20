양도세 중과 앞둔 4월, 생애 첫 주택 구입 10명 중 7명이 2030

다주택자 양도소득세 중과 시행을 앞두고 지난달 서울에서 생애 첫 주택을 구입한 이들이 4년여 만에 가장 많았던 것으로 나타났다. 특히 20~30대가 약 70%에 이르렀으며 대부분 서울 강북 지역 주택을 사들였다.

20일 법원 등기정보광장 자료를 보면, 올 4월 서울에서 생애 첫 부동산(집합건물 기준)을 구입해 소유권 이전등기를 신청한 매수인은 전날 기준 7341명으로 집계됐다. 이는 부동산 급등기였던 2021년 11월(7886명) 이후 가장 많은 수준이다. 소유권 이전등기까지 시간이 소요돼 4월 매수자 숫자는 더 늘어날 수 있다.

등기 신청 주택 소재지는 최근 오름세가 가파른 서울 강북지역에 쏠렸다. 치구별로는 노원구(623명)가 가장 많았고 이어 강서구(582명), 은평구(451명), 성북구(445명), 송파구(430명), 영등포구(426명) 등 순이었다. 대체로 15억원 이하 가격대 주택이 많은 지역이었다. 지난해 10·15 대책으로 주택담보대출 상한액이 줄었지만 15억원 이하 매물에서는 6억원까지 대출이 가능하기 때문으로 풀이된다.

연령대별로는 30∼39세가 4231명(57.6%)으로 전체의 절반이 넘었다. 이어 40∼49세(1275명, 17.4%), 19∼29세(11.1%), 50대(570명, 7.8%) 등 순이었다. 지난달 생애 첫 주택 구입자 10명 중 7명이 20~30대였다는 뜻이다.

한국부동산원 자료를 보면 성북구는 5월 둘째 주(5월11일 기준)까지 매매가격 누적 상승률이 5.37%를 기록했고 강서구(5.10%), 영등포구(4.60%), 노원구(3.90%) 등도 서울 평균(3.10%)을 웃돌았다.