정부, 아파트 단지 정전 시 24시간 내 전기 공급 체계 갖춘다

화재·침수 피해엔 48시간 이내 전력 복구 지상 변압기 활용·지원 설비 기준 마련 등

정부가 아파트 등 공동주택 단지에서 정전이 발생했을 때 원칙적으로 24시간 안에 전기를 공급하는 복구 체계를 갖추겠다고 밝혔다. 최근 세종시 아파트 단지에서 발생한 정전 사태를 닷새나 해결하지 못한 데 대한 후속 조치다.

기후에너지환경부와 20일 “앞으로 공동주택 단지 내 설비 고장으로 정전이 발생하더라도 한국전력 등이 원칙적으로 24시간 이내에 임시 전력 공급이 가능하도록 하겠다”고 밝혔다. 화재나 침수 등으로 피해가 큰 상황에서도 48시간 이내에 전력을 공급할 수 있도록 대응 체계를 마련하겠다는 뜻도 밝혔다.

기후부에 따르면 최근 3년간 발생한 아파트 단지 정전 사고는 382건이다. 이 가운데 327건(85.6%)은 12시간 이내에 전기가 공급됐다. 전기 공급에 24시간까지 걸린 사례는 40건(10.5%), 24시간을 넘긴 경우는 15건(3.9%)이었다.

특히 지난 1일 세종시에서 1429세대 아파트 단지에선 닷새간 정전이 이어져 주민이 불편을 겪었다. 당시 정전은 단지 전기실에 불이나 변압기와 배전반이 타면서 발생했다.

기후부와 한전은 먼저 지상 변압기를 활용한 임시 복구 체계를 마련하겠다고 설명했다. 지금까지는 임시로 전봇대를 세워 전기를 공급한 탓에 시간이 오래 걸렸다. 지상 변압기를 사용하면 빠르게 전력을 공급할 수 있고 대규모 정전에 대응할 수 있다.

기후부는 또 한전이 보유하거나 임대가 가능한 전주·전선·변압기 등 응급 복구 지원 설비 기준을 마련하고 충분한 물량을 확보하겠다고 밝혔다.

준공한 지 25년 이상 된 1000세대 이상의 대단지 아파트를 대상으로 다음 달까지 특별 안전 점검을 하겠다는 계획도 발표했다. 기후부에 따르면 최근 3년 정전 가운데 198건(51.8%)이 20년 이상 된 아파트에서 발생했다.

기후부는 “그동안 아파트 단지 내부는 사적 설비로 인해 전력 설비 고장이 발생해도 정부와 한전이 직접 개입하기 어려운 측면이 있었다”고 설명했다. 김성환 기후부 장관은 “한전 설비가 아니라는 이유로 사각지대에 있던 공용 아파트에서 정전이 발생해도 24시간 이내 임시 복구를 위한 시스템을 구축해 국민 안전을 지키겠다”고 말했다.