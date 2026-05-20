창간 80주년 경향신문

아시아나, 국제선 전 노선 마일리지 항공권 할인

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

아시아나항공이 국제선 전 노선에서 마일리지 항공권을 할인한다.

알마티·타슈켄트 등 중앙아시아 노선에는 오는 10월 26일 탑승까지 8000마일 할인이 적용된다.

1만 마일은 미주·유럽·대양주 노선 항공권을 구입할 때 할인받을 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아시아나, 국제선 전 노선 마일리지 항공권 할인

입력 2026.05.20 14:36

수정 2026.05.20 15:15

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

아시아나항공 제공

아시아나항공 제공

아시아나항공이 국제선 전 노선에서 마일리지 항공권을 할인한다.

아시아나항공은 유류할증료 부담을 덜기 위해 국제선 전 노선에서 마일리지 항공권을 할인한다고 20일 밝혔다. 미주·유럽 등 장거리 노선은 최대 1만 마일 할인되고, 동남아·일본·중국을 포함한 중단거리 노선에서 최대 5000~8000마일의 할인 혜택을 제공한다.

아시아나항공 홈페이지와 모바일앱을 통해 6월 30일까지 예약하면 되고 탑승 기간은 노선별로 다르다.

5000마일 할인이 적용되는 일본 노선은 9월 15일까지 적용된다. 중국·동북아 노선 가운데 상하이·홍콩·타이베이·울란바타르에도 같은 기간 동일한 할인이 적용된다. 중국 노선 가운데 베이징·톈진·항저우·난징·옌청·광저우·선전·창사·창춘·하얼빈·옌지·다롄·시안·청두·충칭은 오는 10월 26일까지 탑승 항공권에 대해 할인해준다.

7000마일 할인이 적용되는 동남아 노선 중에는 자카르타·클락·다낭·하노이·마닐라 노선의 경우 탑승 기간이 9월 15일까지다. 방콕·싱가포르·호찌민·프놈펫·푸껫은 10월 26일 탑승해야 한다. 알마티·타슈켄트 등 중앙아시아 노선에는 오는 10월 26일 탑승까지 8000마일 할인이 적용된다.

1만 마일은 미주·유럽·대양주 노선 항공권을 구입할 때 할인받을 수 있다. 미주 노선은 로스앤젤레스만 9월 15일 탑승해야 하며 나머지 노선은 10월 26일 이용 가능하다. 시드니 노선도 같은 날 탑승까지 할인이 적용된다.

유럽 노선은 바르셀로나·부다페스트·파리·프랑크푸르트·프라하·로마·밀라노가 9월15일 탑승까지, 런던·이스탄불은 10월 26일 탑승해야 할인받을 수 있다.

아시아나항공 관계자는 “마일리지 할인을 통해 고객들이 여름 휴가를 보다 합리적으로 계획할 수 있도록 전 노선 할인 행사를 기획했다”며 “앞으로도 마일리지를 가치 있고 유용하게 사용할 수 있도록 여러 방안을 마련하겠다”고 말했다.

이번 달 아시아나항공의 국제선 유류할증료는 편도 기준 8만5400원∼47만6200원으로 지난달(4만3900원∼25만1900원) 대비 2배가량 올랐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글