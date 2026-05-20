아시아나, 국제선 전 노선 마일리지 항공권 할인

아시아나항공이 국제선 전 노선에서 마일리지 항공권을 할인한다.

아시아나항공은 유류할증료 부담을 덜기 위해 국제선 전 노선에서 마일리지 항공권을 할인한다고 20일 밝혔다. 미주·유럽 등 장거리 노선은 최대 1만 마일 할인되고, 동남아·일본·중국을 포함한 중단거리 노선에서 최대 5000~8000마일의 할인 혜택을 제공한다.

아시아나항공 홈페이지와 모바일앱을 통해 6월 30일까지 예약하면 되고 탑승 기간은 노선별로 다르다.

5000마일 할인이 적용되는 일본 노선은 9월 15일까지 적용된다. 중국·동북아 노선 가운데 상하이·홍콩·타이베이·울란바타르에도 같은 기간 동일한 할인이 적용된다. 중국 노선 가운데 베이징·톈진·항저우·난징·옌청·광저우·선전·창사·창춘·하얼빈·옌지·다롄·시안·청두·충칭은 오는 10월 26일까지 탑승 항공권에 대해 할인해준다.

7000마일 할인이 적용되는 동남아 노선 중에는 자카르타·클락·다낭·하노이·마닐라 노선의 경우 탑승 기간이 9월 15일까지다. 방콕·싱가포르·호찌민·프놈펫·푸껫은 10월 26일 탑승해야 한다. 알마티·타슈켄트 등 중앙아시아 노선에는 오는 10월 26일 탑승까지 8000마일 할인이 적용된다.

1만 마일은 미주·유럽·대양주 노선 항공권을 구입할 때 할인받을 수 있다. 미주 노선은 로스앤젤레스만 9월 15일 탑승해야 하며 나머지 노선은 10월 26일 이용 가능하다. 시드니 노선도 같은 날 탑승까지 할인이 적용된다.

유럽 노선은 바르셀로나·부다페스트·파리·프랑크푸르트·프라하·로마·밀라노가 9월15일 탑승까지, 런던·이스탄불은 10월 26일 탑승해야 할인받을 수 있다.

아시아나항공 관계자는 “마일리지 할인을 통해 고객들이 여름 휴가를 보다 합리적으로 계획할 수 있도록 전 노선 할인 행사를 기획했다”며 “앞으로도 마일리지를 가치 있고 유용하게 사용할 수 있도록 여러 방안을 마련하겠다”고 말했다.

이번 달 아시아나항공의 국제선 유류할증료는 편도 기준 8만5400원∼47만6200원으로 지난달(4만3900원∼25만1900원) 대비 2배가량 올랐다.