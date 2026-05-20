[속보]이 대통령 “넘지 말아야 할 선 넘는 5·18 표현…사람 탈 쓰고 그럴 수 있나”

이재명 대통령은 20일 “광주 5·18 또는 피해자들에 대한 참혹한 표현, 이런 것들을 보면 어떻게 사람의 탈을 쓰고 그럴 수 있나 하는 일들이 상당히 많이 벌어진다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “사회공동체가 제대로 작동하기 위해서는 적정한 선을 잘 지켜야 하는데 가장 중요한 것은 상식의 선”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “선을 넘는 행위들은 그 자체가 어떤 심각한 문제가 있다기보다는 타인들에게 또 사회에 악영향을 미친다”면서 “한 개인이 구석에서 또는 몇몇 개인들이 술 먹으면서 하는 소리가 아니고, 공개된 장에서 책임 있는 인사들이 조직적 체계적으로 그런 만행을 저지른다”고 말했다.

이 대통령은 이를 두고 “어떻게 인간 사회라고 할 수 있겠느냐”면서 “법이 정하는 처벌 대상이 아니라고 한들 그렇게 하면 되겠느냐. 사람에게 요구되는 인륜, 도덕이라는 것도 있는 것”이라고 했다.

앞서 이 대통령은 지난 18일 엑스에 올린 글에서 ‘탱크데이 이벤트’로 비판을 받고 있는 스타벅스코리아를 겨냥해 “대한민국 공동체와 기본적 인권·민주의 가치를 부정하는 이런 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 밝힌 바 있다.