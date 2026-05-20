소진공, ‘지역사회 안전망 역할’ 등 반영한 ‘소상공인 총생산지표’ 올해 첫 산출

중소벤처기업부 산하 준정부기관인 소상공인시장진흥공단이 소상공인이 창출하는 사회·문화적 가치를 포함한 ‘생태적 가치’를 측정해 올해 말 처음 발표한다. 소상공인이 창출하는 가치가 ‘매출’과 같은 경제적 요소로만 계산돼 ‘지원대상’으로만 여겨지는 현실을 개선하려는 목적이다.

인태연 소진공 이사장은 20일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 취임 100일 기자간담회를 열고 이 같은 내용을 포함한 ‘소상공인 가치동행 프로젝트’ 추진 방향을 밝혔다. 인 이사장은 “이번 프로젝트는 소상공인을 단순한 지원대상이 아닌 지역사회를 지탱하는 ‘가치의 주체’로 재정립하고, 이를 기관 혁신과 주요 사업 추진과제 전반에 반영한 정책 방향”이라고 소개했다.

소진공 산하 소상공인정책연구소의 양갑수 소장에 따르면 소상공인은 전체 기업체 수의 95.2%, 전체 종사자 수의 45.9%를 차지하는 민생경제의 핵심 주체지만, 현행 정책은 매출·고용 등 경제지표로만 평가돼 소상공인은 ‘경제적 약자’ ‘보호대상’이라는 인식에 머물러 있다.

이에 고용창출 및 소득분배, 독과점 방지 및 소비자 선택권 보장 등 ‘경제적 가치’, 지역사회 안전망 역할, 공동체 결속 및 사회적자본 형성 등 ‘사회적 가치’, 전통기술·문화자산 보존, 지역문화 콘텐츠 형성과 같은 ‘문화적 가치’ 등 소상공인이 창출하는 가치를 통합적으로 반영한 이른바 ‘소상공인 총생산지표(S-GDP)’를 개발하겠다는 것이다. 이를 통해 소상공인의 가치를 재평가하고, 정책 패러다임을 전환하는 데 활용하는 게 목표다. 소진공은 오는 9월 중 중간발표를 하고, 연말엔 S-GDP를 처음 측정해 발표할 계획이다. 또한 S-GDP를 매년 측정해 추적·발표할 예정이다.

인 이사장은 “소상공인은 가게를 운영하는 경제주체이면서 우리 사회의 골목을 밝히고 지역공동체를 지켜내는 소중한 존재”라며 “소상공인의 가치를 높이는 일이 곧 민생경제를 살리는 길이라는 생각으로 현장에서 답을 찾고 정책의 성과로 증명해 나가겠다”고 말했다.