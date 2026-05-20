‘트럼프 전쟁제한 결의안’ 미 상원 상정···공화당 이탈표 가세

미국 상원이 도널드 트럼프 대통령의 대이란 군사행동을 제한하는 결의안을 상정하기로 했다. 공화당 의원 일부가 민주당에 가세하면서 수개월간 막혀있던 ‘전쟁 권한 제한’ 논의가 진전됐다는 평가가 나온다.

상원은 19일(현지시간) 찬성 50표, 반대 47표로 이란 전쟁 권한 결의안 상정을 가결했다. 결의안은 대통령이 이란과의 군사작전을 계속하려면 의회의 승인을 받도록 하는 내용을 담고 있다.

이번 표결은 민주당과 일부 공화당 의원들이 트럼프 대통령의 전쟁 권한을 제한하려 시도한 여덟 번째 사례다. 그동안 공화당의 반대로 번번이 무산됐지만, 이번에는 공화당 내 이탈표가 나오면서 상정 절차가 통과됐다.

특히 루이지애나주의 빌 캐시디 공화당 상원의원이 민주당 편에 서며 찬성표를 던진 점이 주목됐다. 최근 트럼프 대통령의 공개 비판 이후 공화당 예비선거에서 패배한 캐시디 의원은 표결 직후 성명을 내고 “트럼프 행정부가 (대이란 공습 작전인) ‘장대한 분노(Epic Fury)’ 작전과 관련해 의회에 아무런 정보를 제공하지 않았다”며 “행정부가 명확한 설명을 내놓기 전까지 추가 승인이나 연장은 정당화될 수 없다”고 밝혔다.

뉴욕타임스(NYT)는 캐시디 의원의 이탈이 트럼프 대통령의 전쟁 수행 방식과 의회와의 소통 거부에 대한 공화당 내 불만이 커지고 있다는 신호라고 보도했다.

공화당 내 회의론은 트럼프 대통령이 ‘60일 이상 군사작전을 지속하려면 의회 승인을 받아야 한다’는 전쟁권한법상 시한을 넘긴 이후 더욱 확대되는 분위기다. 캐시디 의원 외에도 리사 머코스키(알래스카)·수전 콜린스(메인)·랜드 폴(켄터키) 등 공화당 의원들도 민주당과 함께 찬성표를 던졌다. 이들은 ‘이란과의 불안정한 휴전 상황 때문에 60일 시한 적용이 어렵다’는 행정부 논리를 받아들이지 않은 것으로 전해졌다.

결의안이 최종 통과되더라도 트럼프 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 크다. 그러나 민주당은 이번 표결 자체가 트럼프 대통령에게 정치적 압박이 될 수 있다고 보고 있다. 결의안을 주도한 팀 케인 민주당 상원의원(버지니아)은 “대통령이 가장 신경 쓰는 것은 자신의 인기다. 같은 당 의원들까지 반대표를 던지기 시작하면 상황은 달라진다”며 “공화당 의원들이 지역구로 돌아가면 치솟은 유가와 전쟁 장기화에 대한 유권자들의 불만을 듣게 될 것”이라고 말했다.

하원에서도 비슷한 내용의 결의안 표결이 조만간 진행될 예정이다. 앞서 하원에서는 공화당 의원 두 명이 민주당과 함께 찬성표를 던졌지만, 결의안은 동수 표결 끝에 가까스로 부결됐다.