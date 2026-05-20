제주도 지정 자연유산 주변 건축규제 10년만에 손질

도지정자연유산 12곳 주변 건축행위 기준 조정 예고···다음달 5일까지 주민공람

제주도 지정 자연유산 주변의 건축행위 규제가 10년 만에 손질된다.

제주도 세계자연유산본부는 ‘선흘리 동백동산’ 등 도 지정 자연유산 12곳의 역사문화환경보존지역 내 건축행위 허용기준 조정안을 행정 예고했다고 20일 밝혔다.

12곳은 금덕 무환자나무 및 팽나무군락, 선흘리 동백동산, 천제연담팔수나무, 백서향 및 변산일엽군락, 명월팽나무군락, 광령귤나무, 신흥동백나무군락, 무환자나무, 위미동백나무군락, 식산봉의황근자생지 및 상록활엽수림, 비양도의비양나무자생지, 관음사의왕벚나무자생지 등이다.

역사문화환경보존지역은 자연유산 주변의 자연경관과 역사·문화적 가치를 보호하기 위해 자연유산 지정구역 경계로부터 300미터까지 설정된 구역이다. 이 구역 내에서 건물을 새로 짓거나 고치려면 별도 허용기준을 따라야 한다.

조정안에 따르면 대상 12곳 중 선흘리 동백동산과 백서향, 신흥 동백나무군락의 건축행위 허용기준이 기존 2-1구역과 2-2구역에서 3구역으로 바뀐다. 나머지 10곳은 현행 기준이 유지될 전망이다.

건축행위 허용기준은 1구역의 경우 ‘개별 검토 및 자연유산위원회 심의 따라 허가 여부 결정’, 2구역은 ‘건축할 수 있는 최고 높이 설정 문화유산마다 상이’로 규정됐다. 3구역은 도시계획조례 등 관련 법령에 따라 처리할 수 있다.

이에 따라 이번 조치로 2구역에서 3구역으로 바뀌면 높이 제한 없이 일반 도시계획 규정에 따라 건축할 수 있게 된다.

이번 조정은 2016년 이후 10년 만에 이뤄지는 것이다. 도 관계자는 “자연유산 주변 여건 변화에 맞춰 규제를 정비해 주민 불편을 줄이겠다는 취지”라고 설명했다.

이번 조정안의 행정예고 기간은 오는 6월5일까지다. 공고문과 도면은 제주도청 누리에서 확인할 수 있다.

김형은 세계유산본부장은 “자연유산 주변 여건이 10년 사이 많이 변한 만큼 현실에 맞게 건축 허용기준을 다듬었다”며 “의견이 있는 도민은 공고문 첨부 서식을 작성해 세계유산본부에 방문·우편·팩스·이메일로 제출하면 된다”고 말했다.