오월 영령 처음 묻힌 5·18구묘지, 민주공원으로···광주시 2029년 완공

200억원 투입, 추모·시민휴식 공간 조성

5·18민주화운동 직후 희생된 시민들이 처음 안장됐던 광주 북구 망월동 ‘5·18구묘지’가 ‘민주공원’으로 조성된다. 오월 영령들이 인근 국립묘지로 이장된 이곳에는 5·18 이후 이어진 민주화운동 과정에서 숨진 열사들이 잠들어있다.

광주시는 “오월단체와 광주·전남추모연대 등 관련 단체와 5·18구묘지를 시민친화형 민주공원으로 조성하기로 합의했다”고 20일 밝혔다. 광주시는 국비 200억원을 지원받아 성역화 사업을 추진해 왔다.

광주시는 관련 단체와 협의가 마무리된 만큼 오는 2029년까지 5·18구묘지를 K민주주의 산교육장 역할을 할 민주공원으로 조성한다. 민주공원은 추모와 시민휴식 공간을 함께 갖춘다.

대규모 야외 추모를 위한 행사마당과 박석마당을 조성하고 내부 추모행사를 위한 다목적 행사공간도 설치한다. 구묘지 역사를 보여주는 역사관과 민족민주열사 유영봉안소도 신축한다.

추모객들이 인근 국립5·18민주묘지를 걸어서 편히 오갈 수 있도록 환경도 정비한다.

5·18구묘지는 1980년 5·18 당시 광주시립공원묘지 제3묘역 이었다. 당국은 5·18 직후 사망한 시민들 시신을 트럭 등에 싣고 와 제대로 된 장례 절차도 없이 안장했다.

5·18 희생자 중 139명이 한꺼번에 안장된 5·18구묘지는 책임자 처벌과 진상규명 활동의 상징적인 공간으로 자리 잡았다. 유가족과 시민들이 매년 5·18을 전후로 이곳에 모이자 전두환 정권은 묘역을 해체하기 위해 유가족을 압박해 ‘강제 이장’을 추진하기도 했다.

그러나 대부분 유가족은 전두환 정권 폭압에 굴하지 않고 5·18구묘지를 지켜냈다. 5·18 희생자들은 1994년 5·18특별법이 제정돼 복권과 명예회복이 이뤄지고 1997년 인근에 국립5·18민주묘지가 조성되면서 이장됐다.

5·18구묘지에는 1987년 경찰이 쏜 최루탄에 맞아 사망해 6월 항쟁 기폭제가 됐던 고 이한열 열사가 안장됐다. 이후 민주화와 부조리한 사회에 맞서기 위해 자신을 희생한 열사들이 오월 영령들 품에서 잠들었다.

강기정 광주시장은 “5·18구묘지를 광주정신이 살아 숨 쉬는 빛의 혁명 발원지로 조성하는 사업을 본격 추진하게 됐다”면서 “세계인들이 찾는 K민주주의 순례지이자 인류의 소중한 자산으로 자리매김하게 될 것”이라고 밝혔다.