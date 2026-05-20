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삼성전자 노사가 20일 성과급 지급 등을 두고 합의에 이르지 못한 가운데 삼성전자 주가가 장중 한때 4% 급락하다 보합권에 머물렀다.

삼성전자는 이날 전장 대비 500원 오른 27만6000원에 마쳤다.

삼성전자는 이날 전장 대비 0.91% 오른 27만8000원으로 출발했다가 노사 협상 결렬 소식이 전해지자 장중 한때 4.36% 내린 26만3500원까지 떨어졌다.

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삼성전자, ‘노사협상 결렬’에 주가 한때 4% 급락…강보합 마감

입력 2026.05.20 15:37

수정 2026.05.20 16:33

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  • 이보라 기자

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삼성전자 노사가 합의하지 못하고 사후조정이 종료된 20일 경기 수원시 삼성전자 본사. 정효진 기자

삼성전자 노사가 합의하지 못하고 사후조정이 종료된 20일 경기 수원시 삼성전자 본사. 정효진 기자

삼성전자 노사가 20일 성과급 지급 등을 두고 합의에 이르지 못한 가운데 삼성전자 주가가 장중 한때 4% 급락하다 보합권에 머물렀다.

삼성전자는 이날 전장 대비 500원(0.18%) 오른 27만6000원에 마쳤다.

삼성전자는 이날 전장 대비 0.91% 오른 27만8000원으로 출발했다가 노사 협상 결렬 소식이 전해지자 장중 한때 4.36% 내린 26만3500원까지 떨어졌다.

이후 청와대가 유감을 표명하며 마지막까지 노사 합의를 위해 최선을 다해달라는 입장을 밝히자 낙폭을 좁힌 끝에 강보합으로 거래를 마쳤다.

삼성전자와 함께 연일 오름세를 보였던 반도체주 SK하이닉스도 이날 전장과 같은 174만5000원을 기록하며 보합세를 보였다.

삼성전자 노사는 이날 오전 10시부터 정부세종청사 중앙노동위원회에서 비공개로 3차 사후 조정 회의를 속개했다. 이후 중노위는 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결렬됐다고 발표했다. 삼성전자 노조는 오는 21일 예고대로 총파업을 강행할 예정이다.

증권가에서는 삼성전자 노사 협상 결렬과 그에 따른 총파업 우려가 주가에 선반영됐다는 분석이 나왔다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 이날 “파업 및 성과급 산정을 둘러싼 불확실성이 반영되면서 최근 한 달간 삼성전자 주가 상승률은 경쟁사 대비 절반 수준에 그쳤다”며 목표주가 45만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

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