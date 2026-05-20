[속보]노동부 장관이 직접 주재···삼성전자 노사, 오후 4시 교섭 재개

노동부 “별도 조정안 제시 없이 이견 좁히는 역할”

김영훈 고용노동부 장관이 20일 오후 삼성전자 노사 교섭에 직접 참여해 중재 역할에 나선다.

노동부는 이날 “김 장관이 직접 조정하는 삼성전자 노사 교섭이 오후 4시부터 노동부 경기지방고용노동청에서 개최될 예정”이라고 밝혔다. 이번 교섭에는 기존대로 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장과 여명구 삼성전자 DS부문 피플팀장이 교섭대표로 참여한다.

노동부는 이날 공지한 노사 교섭이 중앙노동위원회(중노위) 사후조정 절차는 아니라고 밝혔다. 노동부 관계자는 “이번 교섭은 노사 당사자 간 교섭이며, 노동부 장관은 이를 지원하는 역할을 수행할 예정”이라고 밝혔다.

김 장관은 중노위 사후조정 과정에서 노사가 논의해 온 안들을 토대로 막판 합의 가능성을 타진할 예정이다. 장관이 별도의 조정안을 제시하는 것은 아니며, 자율교섭 원칙 아래 노사와 함께 테이블에 앉아 이견을 좁히는 역할을 하게 된다.

앞서 삼성전자 노사는 중노위 중재로 협상을 이어왔지만, 이날 오전 진행된 3차 사후조정도 최종 결렬됐다. 중노위는 “중노위 조정안에 대해 노조 측은 수락했지만, 사측은 수락 여부를 유보하며 서명하지 않아 조정이 성립되지 않았다”고 밝혔다.