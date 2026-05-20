가천대 길병원, 국내 최초 ‘중증응급병원’ 설립

가천대 길병원이 국내 최초로 ‘중증응급병원’을 설립하고 중증 응급환자 치료체계 강화와 응급 환자의 치료 지연 최소화에 나섰다.

가천대 길병원은 지난 18일 가천홀 및 응급의료센터에서 중증응급병원 개원식을 개최했다고 밝혔다. 개원한 중증응급병원은 현재의 권역응급의료센터를 중심으로 권역외상센터와 소아전용응급센터, 권역모자의료센터 등 기존 정부 지정 응급 관련 센터들의 인적·물적 자원을 더욱 효율적으로 운영하도록 시스템 연계에 중점을 두는 방향으로 운영된다.

통합 운영 체계는 심뇌혈관·중증외상·고위험산모·신생아·소아 등 응급으로 분류되는 각종 상황 발생 시 각 센터 간 유기적인 협력관계를 구축하는 방식으로 가동된다. 특히 중증응급병원의 중심이 되는 응급의료센터 내에는 각 진료과 전문의를 배치해 초기 진료단계부터 즉시 협진이 가능한 구조를 마련할 계획이라고 병원 측은 밝혔다. 응급의학과 전문의 외에도 다학제 진료가 가능한 세부 진료과 전문의를 추가 배치해 응급에서 배후 진료로 이어지는 치료 흐름에 지연을 최소화하겠다는 방침이다.

중증응급병원은 정부에서 지정한 전문센터의 관리 운영 체계는 유지하면서, 센터 간 지휘체계를 통합 관리하는 것을 목표로 한다. 중증응급병원은 지역의 최종 의료기관으로서 중증의 응급환자 발생 시 최대한 수용해 치료하겠다는 선언적 의미도 담고 있다.

현재 가천대 길병원 응급의료센터는 진단과 진료, 처치, 수술, 입원 등 병원의 필수 기능이 단일 건물 내에서 이뤄지는 독립된 건물 형태로 운영 중이다. 응급 환자 가운데서도 중증의 외상환자를 치료하기 위한 권역외상센터는 2014년 국내 최초로 지정돼 운영돼 왔다. 닥터헬기 또한 2011년부터 국내 최초로 활용 중이다.

가천대 길병원은 1999년 국내 의료기관 중 처음으로 독립된 건물의 응급의료센터를 설립해 인천을 비롯, 충남까지 아우르는 서해권역응급의료센터의 핵심 기관 역할을 해 왔다. 전국 응급의료기관 평가에서 시설, 장비, 인력 등의 분야의 높은 성적을 받아 최우수 등급을 획득한 기관이기도 하다.

김우경 가천대 길병원장은 “응급병원은 응급환자 수용과 치료에 있어 속도와 전문성, 각 진료 주체별 연결성 등이 유기적으로 작동하는 시스템을 갖춘 병원”이라며 “가천대 길병원 응급병원 설립으로 어떠한 응급 상황에서도 신속하고 유연하게 대처할 수 있는 국내 최고의 응급의료 모델을 만들 것”이라고 말했다.