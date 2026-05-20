더위 한풀 꺾이고 전국 곳곳 시간당 20~30㎜ 집중호우

땡볕 더위가 물러가고 전국 곳곳에 호우특보 수준의 강한 비가 내리겠다.

기상청은 그동안 더위를 불러왔던 고기압이 동쪽으로 물러난 가운데, 중국 남쪽의 고온다습한 공기가 북상하면서 형성된 저기압이 서해에서 동쪽으로 이동해 21일까지 전국에 강하고 많은 비를 내리겠다고 20일 전망했다. 이번 비는 돌풍과 천둥·번개를 동반할 것으로 예상된다.

20~21일 예상 강수량은 강원 산지에는 150㎜ 이상, 제주도 산지에는 120㎜ 이상, 인천·경기 서해안과 북부 내륙, 서해 5도 등에는 100㎜ 이상, 전남 남해안과 경남 서부 남해안, 지리산 인근에는 80㎜ 이상, 그 밖 지역은 30~80㎜로 예보됐다.

기상청은 특히 20일 늦은 오후부터 21일 새벽 사이 전국 곳곳에 시간당 20~30㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아질 것으로 내다봤다. 기상청은 “짧은 시간에 강한 비가 집중되면서 계곡과 하천 수위가 급격히 상승할 수 있다”며 “하천변 산책로나 지하차도 이용 시 고립될 우려가 있어 저지대 침수와 하천 범람, 급류 사고에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

20일 오후 2시 기준 전남 고흥·여수, 경남 하동·산청·사천·남해, 제주 산지에는 호우주의보가 내려졌다. 기상청은 서해안과 남해안, 산지와 제주·도서 지역을 중심으로 호우특보가 확대될 가능성이 있다고 설명했다.

20일 오후부터는 전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람도 불겠다. 제주도에는 순간풍속 시속 70㎞ 이상의 매우 강한 바람이 예상돼 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.

해상에도 강풍과 높은 물결이 예상된다. 20일 오후부터 서해 중부 먼바다를 시작으로 21일 오전부터는 동해·남해·제주 해상에도 차차 바람이 강하게 불고 물결이 높아지겠다. 21일 오후에는 동해 먼바다를 중심으로 물결이 최대 5.0ｍ까지 매우 높게 일겠다.

비는 21일 오후 대부분 그치겠지만 강원 동해안·산지와 제주에는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다.

비가 내리며 기온도 떨어지겠다. 21일 아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 17~25도를 보이겠다. 22일 아침 최저기온은 12~16도, 낮 최고기온은 18~27도로 전망된다.