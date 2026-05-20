전력시장 안 거친다… 제주서 풍력 발전 전기 ‘직거래’로 그린수소 생산

행원 수소시설-연안풍력 간 국내 최초 ‘직접 PPA’ 6월 도입 한전 계통 안 거쳐 전력비 절감···국내 1호 ‘청정수소 인증’ 도전

제주에서 풍력으로 생산한 전기를 전력시장을 거치지 않고 곧바로 수소 생산시설에 공급하는 길이 열린다. 그린수소 생산시설에 재생에너지 전력을 직접 공급하는 국내 첫 사례이다.

제주도는 제주시 구좌읍 행원 연안풍력발전(3MW)에서 생산된 만든 전기를 같은 지역에 있는 그린수소 생산시설(3.3MW)이 직접 공급받는 ‘직접 PPA(전력구매계약)’체계를 구축한다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 제주에너지공사와 함께 6월 거래 개시를 목표로 추진 중이다.

PPA는 전력 시장을 통하지 않고 전력 생산자와 전기 사용자가 전력을 직접 직거래하는 당사자간의 계약 방식이다.

행원 그린수소 생산시설은 2023년부터 인근 풍력단지와 연계해 풍력 기반 그린수소를 생산해 왔다. 하지만 발전기와 생산시설 사이에 별도 PPA가 없어 한국전력공사의 계통전력을 구매하는 구조였다.

이번 직접 PPA 도입으로 전력 생산자와 사용자가 전력을 직거래하게 되면 ‘풍력발전 기반 그린수소’를 생산할 수 있게 된다. 전력 시장을 거치지 않으므로 전력비가 줄어 수소 생산단가가 낮아지고, 수소 사업의 경제성도 오를 전망이다. 도는 이를 토대로 국내 1호 청정수소 인증에도 도전할 계획이다.

청정수소 인증은 수소 생산 과정에서 온실가스 배출량이 일정 수준 이하인 경우 가능하며, 행·재정적 지원이 이뤄진다.

도 관계자는 “직접 PPA, 제3자간 PPA, 분산특구 PPA 등을 종합 검토한 결과, 부족 전력량을 전력시장에서 직접 구매할 수 있고 전력비 절감 효과가 큰 직접 PPA 방식을 도내 최초로 채택했다”면서 “제주의 우수한 바람 자원을 수소 생산에 직접 연결해 그린수소의 완결성을 확보하는 첫걸음”이라고 밝혔다.