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“미, ‘유럽 지원 병력 축소’ 이번주 나토에 통보 예정”

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도널드 트럼프 미국 행정부가 안보 위기 발생 시 북대서양조약기구 회원국 지원에 투입할 수 있는 미군 전력 규모를 축소하는 방안을 이번주 내 나토 측에 통보할 계획이다.

미국이 유럽에 주둔 중인 미군 병력을 러시아·우크라이나 전쟁 이전 수준으로 줄인다.

미 국방부는 19일 성명을 내고 "유럽에 배치된 여단전투단 규모를 기존 4개에서 3개로 감축했다"며 "이는 2021년 수준으로 복귀하는 조치"라고 밝혔다.

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“미, ‘유럽 지원 병력 축소’ 이번주 나토에 통보 예정”

입력 2026.05.20 16:09

  • 백민정 기자

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지난해 6월 네덜란드 헤이그에서 열린 나토 정상회의 기간 나토 깃발과 나토 회원국들의 깃발이 함께 게양되어 있다. Getty Images/이매진스

지난해 6월 네덜란드 헤이그에서 열린 나토 정상회의 기간 나토 깃발과 나토 회원국들의 깃발이 함께 게양되어 있다. Getty Images/이매진스

도널드 트럼프 미국 행정부가 안보 위기 발생 시 북대서양조약기구(나토) 회원국 지원에 투입할 수 있는 미군 전력 규모를 축소하는 방안을 이번주 내 나토 측에 통보할 계획이다.

로이터통신은 19일(현지시간) 미국 국방부가 자국의 나토 기여도를 줄이기로 결정했으며, 이같은 방침을 오는 22일 벨기에 브뤼셀에서 열리는 나토 국방정책 책임자 회의에서 통보할 계획이라고 복수의 익명 소식통을 인용해 보도했다.

미국은 나토 동맹국들에 대한 핵우산 제공은 계속 유지할 방침이다. 앞서 엘브리지 콜비 미 국방부 정책 담당 차관은 공개 발언을 통해 “유럽 동맹국들이 재래식 전력을 더 많이 부담하더라도 미국의 핵 억지 제공은 유지될 것”이라고 밝혔다.

소식통들은 콜비 차관의 선임보좌관인 알렉스 벨레스-그린이 22일 회의에서 미국 측 대표로 참석할 가능성이 높다고 전했다.

미국의 유럽 방위 재조정 움직임은 실제 병력 감축으로 이어지고 있다. 미 국방부는 이날 유럽 주둔 미군 여단전투단(BCT) 규모를 현재 4개에서 러시아·우크라이나 전쟁 이전인 2021년 수준인 3개로 줄인다고 밝혔다.

다만 추가적인 대규모 철수 가능성은 제한적이라는 전망이 나온다. 알렉서스 그린케비치 북대서양조약기구(NATO·나토) 유럽연합군 최고사령관은 이날 “트럼프 대통령이 유럽 대륙에서 철수할 것이라고 발표한 5000명 외에 더 이상의 미군 철수는 최소한 당분간은 없을 것으로 예상한다”고 말했다.

미 “유럽 주둔 미군, 러·우 전쟁 이전 수준 축소···폴란드 배치 일시 지연”

미국이 유럽에 주둔 중인 미군 병력을 러시아·우크라이나 전쟁 이전 수준으로 줄인다. 미 국방부는 19일(현지시간) 성명을 내고 “유럽에 배치된 여단전투단(BCT) 규모를 기존 4개에서 3개로 감축했다”며 “이는 2021년 수준으로 복귀하는 조치”라고 밝혔다. 여단전투단 1개는 약 4000~4700명 규모다. 국방부는 “이번 결정은 유럽 내 미군 병력 ...

https://www.khan.co.kr/article/202605201110001#ENT

나토 사령관 “미군 줄여도 유럽 방위에 영향 없다”

알렉서스 그린케비치 북대서양조약기구(나토) 유럽연합군 최고사령관이 독일 주둔 미군 감축 계획과 관련해 “유럽 방위 태세에는 큰 영향이 없다”고 밝혔다. 향후 미군 재배치가 추가로 이뤄질 가능성도 시사했다. AFP통신에 따르면 그린케비치 사령관은 19일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 나토 회원국 군 수뇌부 회의에서 “이번 결정이 나토의 지역 방어 계...

https://www.khan.co.kr/article/202605200814001#ENT

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