대전은 광역·기초의회 모두 과거 지역정당을 제외하면 소수정당 후보가 한 번도 당선된 적 없는 지역이다. 이번 지방선거에서는 3곳으로 늘어난 기초의원 4인 선거구를 중심으로 여러 소수정당이 후보를 내며 첫 의회 진입을 노리고 있다.

20일 중앙선거관리위원회 지방선거 후보 등록 통계를 보면 대전 19개 광역의원 선거구에 더불어민주당과 국민의힘 후보가 각 19명, 조국혁신당과 진보당 후보가 각 1명 등록했다. 민주당과 국민의힘 양당은 전 지역구에 후보를 등록했지만, 소수정당 후보가 출마한 곳은 2곳뿐이다. 소선거구제가 적용되는 광역의원 선거에서 거대 양당의 벽을 넘어서기가 어렵기 때문으로 풀이된다.

역대 대전시의원 선거 결과를 보면 소수정당의 한계는 명확하다. 2022년 지방선거에서는 19개 시의원 선거구 중 16곳에서 국민의힘이 당선됐고, 3곳은 민주당이 당선됐다. 2018년에는 민주당이 19개 지역구 의석을 모두 독차지하는 등 양당 중심의 의석 쏠림 현상이 뚜렷했다. 2014년 15석을 확보한 자유선진당 등 지역정당이 사라진 이후로는 사실상 양당 체제가 굳어져 있다.

양당 구조에 균열을 내기 위해 대전시의원 서구 제4선거구에서는 조국혁신당 김동석 후보(52)가 도전장을 내밀었다. 지역에서 공공어린이재활병원 건립 운동을 폈던 김 후보는 “기적을 만들겠다”며 표심을 호소하고 있다. 서구 제5선거구에서는 진보당 이하영 후보(41)가 뛰고 있다. 이 후보는 교육공무직 노동자로, 진보당 정혜경 국회의원 노동특보 등으로 활동해 왔다. 3명을 뽑는 대전시의원 비례대표 선거에도 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 정의당이 각각 1명씩 후보를 냈다.

소수정당들은 기초의원 선거에서 첫 의회 진입에 희망을 걸고 있다. 모두 90명을 뽑는 대전 5개구 19개 기초의원 선거구에 조국혁신당 8명, 개혁신당 6명, 진보당 2명, 새미래민주당 3명, 자유통일당 2명, 정의당 1명의 후보가 등록했다.

소수정당들이 주력하는 지역은 4인 선거구 3곳이다. 동구 가선거구에 개혁신당 박현겸(24)·자유통일당 엄기대(59) 후보가 등록했고, 서구 다선거구에 조국혁신당 신상명(38)·개혁신당 조동운(64) 후보가 도전장을 내밀었다. 처음 4인 선거구가 된 유성구 가선거구에서는 개혁신당 조성한(30)·진보당 김선재(40) 후보가 의회 진입을 노리고 있다. 정의당은 3인 선거구인 유성구 다선거구 1곳에만 신민기 후보(29)를 공천해 화력을 집중하고 있다.

지역 시민사회단체로 구성된 ‘대전광장시민연대’는 “양당 독점체계와 진영중심 구조가 지역사회 문제 해결의 걸림돌이 되고 있다”며 “새로운 시민정치가 필요하다”고 밝혔다.