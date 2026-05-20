“사라져가는 꿀벌 지키자”···산림청, 밀원숲 조성 확대한다

산림청은 기후위기로 사라져가는 꿀벌 보호를 위해 밀원숲 조성을 확대한다고 20일 밝혔다.

산림청은 최근 5년 동안 연간 3000㏊를 목표로 밀원숲 조성을 추진해 왔다. 그동안 조성한 밀원숲 면적은 총 1만7818㏊로, 축구장 2만4955배 크기에 이른다.

앞으로는 연간 조성 목표를 연간 4000㏊로 확대해 5년 내 2만㏊의 밀원숲을 추가 조성한다는 계획이다. 동시에 꿀벌 생존력과 채밀 생산성을 높이기 위해 밀원수종도 다양화 한다.

국립산림과학원 연구에 따르면 꿀벌이 다양한 밀원식물을 섭취하면 수명이 최대 60% 늘어나고, 번식력도 50%가량 커지는 것으로 나타나 있다.

산림청은 밀원수종 다양화를 위해 농림축산식품부와 협력해 광나무와 회화나무 등 15종을 밀원식물로 추가 지정하고, 쉬나무를 비롯한 고기능성 수종을 적극 도입하기로 했다.

밀원숲 확대를 위해 지난해 대형산불 피해를 입은 경북 지역 산림복원과 밀원숲 조성을 연계하기로 했으며, 밀원수 특화단지 지정도 추진할 예정이다.

박은식 산림청장은 “기후위기 속에서 훼손된 생태계가 스스로 회복하기만을 기다리기에는 시간이 넉넉하지 않다”며 “과학과 데이터를 기반으로 가치 있는 밀원숲을 조성해 꿀벌을 보호하고, 인류와의 지속가능한 공존 환경을 만들겠다”고 말했다.