길 잃은 ‘어린 까치’, 독립 준비중이랍니다···신고 급증에 ‘신중’ 당부

광주야생동물구조센터 지난달 구조 급증 “둥지 떠날 연습 시기, ‘반나절’ 지켜봐야”

광주시보건환경연구원 야생동물구조관리센터는 “땅에 있는 어린 새를 발견할 경우 즉시 구조 요청을 하기보다 최소 반나절 정도 주변 상황을 살펴봐 달라”고 20일 밝혔다.

최근 광주 도심에서는 야생 동물 구조 신고가 급증하고 있는데 대부분 어린 새 구조 신고라고 한다. 실제로 지난달 야생동물구조관리센터가 광주지역에서 구조한 야생동물은 67건에 달한다. 1~3월 월평균 구조 건수인 22건보다 3배가량 증가한 수치다.

지난달 접수된 시민 신고 절반 가량은(34건)은 ‘어린 새를 구조해 달라’는 내용이었다. 발견된 새들은 대부분 도심에서도 흔히 볼 수 있는 까치였던 것으로 조사됐다.

야생동물구조센터 분석 결과, 구조된 새들은 둥지를 떠나 독립을 준비하던 ‘이소’ 단계에서 시민들에게 발견된 경우였다.

공원이나 집 주변에서 땅에 내려와 있는 어린 새를 발견한 시민들은 길 잃은 새로 오인하는 경우가 많다고 야생동물구조관리센터는 설명했다. 하지만 이 시기 어린 새들은 날기 연습과 먹이 활동을 위해 자연스럽게 둥지를 떠나는 경우가 대부분이다.

둥지 주변에서 섣불리 어린 새들을 옮기면 생존에 도움을 줄 수 있는 어미 새와 강제 분리되는 상황이 발생해 오히려 생존이 더 위험해질 수 있다.

야생동물구조센터는 “어린 동물을 발견했을 때는 어미가 주변에서 돌보고 있는지, 외형상 다치거나 탈진한 상태는 아닌지, 주변 위험요소는 없는지 등을 충분히 확인해야 한다”며 “도움이 필요한 경우에만 구조 신고하는 것이 중요하다”고 당부했다.