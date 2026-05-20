22일부터 국민성장펀드 선착순 판매, 손실 일부 보전? 5년 환매 금지?…가입 전 꼭 볼 체크포인트

정부가 손실 최대 20% 우선 부담 최대 40% 소득공제 혜택, 5년간 환매 불가 최소가입금 10만원 또는 100만원 회사마다 달라 6000억원 소진 시 조기 마감 가능

이재명 정부가 첨단전략산업 육성을 위해 추진하는 ‘국민참여형 국민성장펀드’가 오는 22일부터 3주간 주요 은행 및 증권사 25곳에서 선착순 판매된다. 손실 발생 시 정부 재정이 최대 20%를 우선 부담하며, 최대 40%(1800만원 한도)까지 소득공제 혜택을 제공한다. 단, 조건이 있다. 5년간 환매가 불가능하다. 원금을 보장하지 않는 고위험 상품이라는 점도 유념해야 한다.

국민성장펀드 감독기관인 금융위원회는 20일 서울 여의도 금융투자협회에서 막바지 준비상황 점검 회의를 열었다. 투자자들이 궁금할 만한 포인트를 일문일답 식으로 짚어봤다.

가입 대상과 가입 기간은?

만 19세 이상 성인 또는 만 15세 이상의 근로소득자라면 누구나 가입할 수 있다. 오는 22일(금)~다음달 11일(목)까지 3주간 판매된다. 선착순 판매 방식으로 6000억원 물량이 모두 소진되면 마감될 수 있다. 이 가운데 1200억원은 근로소득 5000만원 이하(종합소득 3800만원 이하) 서민 몫으로 별도 배정했다.

어디서 살 수 있나?

국민·기업·농협·신한·아이엠뱅크·우리·하나·경남·광주·부산은행 등 주요 은행 10곳, KB·NH·대신·메리츠·미래에셋·삼성·신영·신한투자·아이엠·우리투자·유안타·하나·한국투자·한화투자·키움증권 등 증권사 15곳을 통해 가입할 수 있다. 영업점 방문 또는 온라인에서도 살 수 있다. 온라인 판매시간은 개별 판매사별 확인이 필요하다. 어느 곳에서 사더라도 똑같다.

계좌를 따로 만들어야 하나?

세제지원을 받기 위해서는 국민참여성장펀드 투자 전용계좌를 만들어야 한다. 직전 3개년 중 한 번이라도 금융소득종합과세를 냈다면 전용계좌에 가입할 수 없다. 일반계좌로도 국민참여성장펀드에 가입할 수 있지만 이 경우 세제혜택은 받을 수 없다.

가입 한도는?

1인당 연간 가입한도는 전용계좌 1억원, 일반계좌는 3000만원이다. 1인당 최소 가입한도는 모든 판매 은행을 포함해 대부분의 증권사가 100만원으로 설정했다. 메리츠·신한투자·iM·유안타·한화투자증권 등 5곳만 최소 한도가 10만원이다.

필요한 서류는?

전용계좌로 가입하려면 개인자산관리종합계좌(ISA) 가입용 소득확인증명서가 필요하다. 국세청 홈택스, 정부 24 사이트 또는 세무서를 방문하여 발급받을 수 있다. 다만 세제혜택 대상이 아닌 일반계좌 가입자는 이 서류가 필요없다. 본인 확인용 신분증이 필요하며, 15세 이상 19세 미만 거주자는 소득금액증명원이 필요하다.

수익률은 어느 정도?

기대 수익률은 제시되지 않았다. 다만 정부는 자펀드 운용사의 성과 보수 기준 수익률을 5년간 누적 30%, 연 6% 수준으로 설정했다. 펀드 운용사가 성과 보수를 받아가기 위해서는 연 6% 이상의 수익을 내야 한다는 의미다. 그러나 5년 뒤 어느 정도의 수익률을 달성할지는 예측하기 어렵다.

세금 등 혜택은?

최대 40%의 소득공제와 배당소득 9% 분리과세의 혜택이 주어진다. 소득공제 비율은 투자금액 구간별로 3000만원 이하 40%, 3000만원 초과~5000만원 이하 20%, 5000만원 초과~7000만원 이하 10%다. 최대 1800만원까지 연말정산에서 공제받을 수 있다.

중간에 환매 가능한가?

환매할 수 없다. 가입 시 투자금을 일시금으로 내고 5년간 유지하는 구조다. 배당금만 중간에 출금할 수 있다. 손실이 발생했을 때 정부 재정(출자금)이 최대 20% 수준까지 먼저 손실을 부담하는 완충장치를 마련해 뒀지만, 기본적으로 원금 보장이 되지 않는 고위험 투자상품(1등급)이다. 투자자성향분석 결과 적합한 투자성향으로 진단돼야 가입이 가능하다.