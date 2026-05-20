인천·경기·전남·경남 호우주의보···올여름 첫 중대본 가동

행정안전부는 20일 인천과 경기, 전남과 경남 등 4개 시·도에서 호우주의보가 발표됨에 따라 오후 4시30분부터 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계를 가동했다고 밝혔다. 중대본 1단계는 호우주의보가 4개 이상 특별·광역시 등에 발표된 경우 가동된다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 지역별 비상대응체계를 철저히 구축하고 상황 관리에 빈틈이 없도록 할 것을 관계기관에 지시했다. 또 지방정부·경찰·소방 등 관계기관 간 위험 정보를 실시간으로 공유하고, 위험 우려 시에는 공동으로 대응하는 등 협조 체계를 공고히 할 것을 당부했다.

윤 본부장은 이어 산사태 우려지역, 하천변, 반지하주택·지하차도 등 취약지역에 대한 예찰과 사전통제를 강화하고, 필요시 주민대피를 선제적으로 실시하라고 지시했다. 또 거동이 불편한 어르신 등 안전취약계층에 대한 보호·대피체계를 점검하고, 필요시 주민대피지원단과 협력해 신속한 대피를 지원하라고 덧붙였다.

아울러 재난문자와 마을방송 등 가용한 모든 매체를 활용해 기상정보와 통제 상황을 안내하고 외출 자제, 취약지역 접근 금지 등 국민행동요령을 적극 홍보하라고 당부했다.

윤 본부장은 “국민께서도 기상정보와 재난문자 등 당국의 안내를 수시로 확인하고, 하천변과 지하차도 등 위험지역 접근을 자제하는 등 안전에 각별히 유의해달라”고 당부했다.

기상청에 따르면 이날 중국 남쪽의 고온다습한 공기가 북상하면서 형성된 저기압이 서해에서 동쪽으로 이동해 21일까지 전국에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내릴 전망이다. 특히 이날 늦은 오후부터 21일 새벽 사이 전국 곳곳에 시간당 20~30㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아질 것으로 내다봤다.

비는 21일 오후 대부분 그치겠지만 강원 동해안·산지와 제주에는 저녁까지 이어지는 곳이 있을 것으로 예보됐다.