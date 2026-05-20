창간 80주년 경향신문

‘만스피’ 코앞이었는데··출렁이는 금융시장, 환율 1500원대, 코스피 7200 턱걸이

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

원·달러 환율은 20일 4일 연속 1500원을 넘은 상태로 거래를 마쳤다.

미 국채 선호로 인해 외국인들이 국내 주식 시장을 빠져나가면서 원·달러 환율 상승과 코스피 하락을 부채질한 면도 있다.

이날도 외국인은 코스피에서 2조9294억원을 순매도했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘만스피’ 코앞이었는데··출렁이는 금융시장, 환율 1500원대, 코스피 7200 턱걸이

입력 2026.05.20 17:08

20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 원·달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스

20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 원·달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스

금융시장이 다시 출렁이고 있다. 원·달러 환율은 20일 4일 연속 1500원을 넘은 상태로 거래를 마쳤다. 유가증권시장(코스피)은 하락세를 이어가며 7200포인트에 간신히 턱걸이했다. 중동전쟁 장기화로 인한 불확실성이 미 국채 금리를 끌어올리면서 국내 외환·주식 시장에 악재가 된 것으로 분석된다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 1.0원 내린 1506.8원에 장을 마감했다.

원·달러 환율은 지난 2월 말 중동전쟁이 발발한 후 1500원을 넘나들다 전쟁이 소강상태에 접어든 4월 이후 1400원대에 안착하는 듯했다. 하지만 미·중정상회담이 소득 없이 끝난 지난 15일 다시 1500원을 돌파하고 4일 연속 1500원대로 거래를 마쳤다.

코스피는 이날 62.71포인트(0.86%) 내린 7208.95에 거래를 마감했다. 장 초반 7300을 넘기며 상승 출발했지만 곧 하락으로 전환해 7053.84까지 밀렸다. 코스피는 지난 15일 장 초반 8000포인트를 찍었지만 이후 하락 전환해 4거래일 동안 10%나 흘러내렸다.

금융시장이 흔들린 가장 큰 이유로는 미 국채 금리 상승이 꼽힌다. 미 10년물 국채는 심리적 마지노선인 연 4.5%를 뚫고 연 4.6%대 금리로 거래되고 있다. 미 30년물 국채 금리는 이날 새벽 연 5.2%를 찍으며 2007년 7월 이후 최고치를 기록했다.

중동전쟁 장기화로 불확실성이 커지면서 안전자산인 미 국채 금리가 크게 올랐고, 달러 강세로 이어졌다는 것이 중론이다. 민경원 우리은행 연구원은 보고서에서 “반복되는 불확실성에 대한 도피처로 달러를 선택하는 시장”이라며 “호르무즈 해협 정상화나 종전 협상 진전 등 호재가 부족한 탓에 불확실성이 높아지고, 달러 선호도가 높아졌다”고 분석했다.

미 국채 선호로 인해 외국인들이 국내 주식 시장을 빠져나가면서 원·달러 환율 상승과 코스피 하락을 부채질한 면도 있다. 이날도 외국인은 코스피에서 2조9294억원을 순매도했다. 5월 들어 외국인은 10거래일째 순매도를 이어가고 있다. 지난 4일부터 이날까지 외국인의 순매도 규모는 약 38조원에 이른다. 같은 기간 개인들이 약 41조원을 순매수하며 물량을 받아내고 있지만 코스피 하락세를 뒤집진 못했다.

이날은 삼성전자 노사 협상이 결렬돼 총파업에 들어간다는 소식에 삼성전자 주가가 한때 4% 이상 내려가는 등 장이 크게 흔들렸다. 이후 마지막까지 합의에 최선을 다해달라는 청와대의 메시지 등이 전해지며 하락 폭을 줄였다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글