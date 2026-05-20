제주영어교육도시 ‘한화포레나 제주에듀시티’ 준공 완료…즉시 입주 가능

한화 건설부문이 제주영어교육도시 인근에 ‘한화포레나 제주에듀시티’를 분양한다.

한화포레나 제주에듀시티는 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 지하 1층부터 지상 5층까지 29개 동으로 조성됐다. 전용면적은 84~210㎡ 총 305가구 규모다. 현재 준공이 완료돼 실제로 지어진 모습을 확인할 수 있고 입주도 즉시 가능하다.

천장고가 2.6m로 설계돼 일반 아파트보다 30㎝ 정도 높다. 층간소음 방지에도 60㎜ 완충재를 사용했다. 조경률이 41.9%로 매우 높고, 지상에 차가 없는 공원형 단지로 조성됐다.

커뮤니티 시설로는 골프 트레이닝 센터, 피트니스 센터, 게스트하우스, 독서실, 어린이집 등이 설치됐다. 특히 골프 트레이닝 센터는 국내 아파트 커뮤니티 최초로 ‘트랙맨 레인지’ 시스템을 도입했다.

이 단지는 제주영어교육도시에서 차량으로 5분 거리에 있다. 단지 내 셔틀버스로 통학 및 출퇴근이 가능하다.

제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 국제학교가 운영 중이다.