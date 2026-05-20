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본문 요약

한화 건설부문이 제주영어교육도시 인근에 '한화포레나 제주에듀시티'를 분양한다.

특히 골프 트레이닝 센터는 국내 아파트 커뮤니티 최초로 '트랙맨 레인지' 시스템을 도입했다.

이 단지는 제주영어교육도시에서 차량으로 5분 거리에 있다.

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제주영어교육도시 ‘한화포레나 제주에듀시티’ 준공 완료…즉시 입주 가능

입력 2026.05.20 17:09

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한화포레나 제주에듀시티 내부 전경. 한화포레나 제공

한화포레나 제주에듀시티 내부 전경. 한화포레나 제공

한화 건설부문이 제주영어교육도시 인근에 ‘한화포레나 제주에듀시티’를 분양한다.

한화포레나 제주에듀시티는 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 지하 1층부터 지상 5층까지 29개 동으로 조성됐다. 전용면적은 84~210㎡ 총 305가구 규모다. 현재 준공이 완료돼 실제로 지어진 모습을 확인할 수 있고 입주도 즉시 가능하다.

천장고가 2.6m로 설계돼 일반 아파트보다 30㎝ 정도 높다. 층간소음 방지에도 60㎜ 완충재를 사용했다. 조경률이 41.9%로 매우 높고, 지상에 차가 없는 공원형 단지로 조성됐다.

커뮤니티 시설로는 골프 트레이닝 센터, 피트니스 센터, 게스트하우스, 독서실, 어린이집 등이 설치됐다. 특히 골프 트레이닝 센터는 국내 아파트 커뮤니티 최초로 ‘트랙맨 레인지’ 시스템을 도입했다.

이 단지는 제주영어교육도시에서 차량으로 5분 거리에 있다. 단지 내 셔틀버스로 통학 및 출퇴근이 가능하다.

제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 국제학교가 운영 중이다.

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