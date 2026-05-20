삼성전자 노조 총파업 예고···노동장관 중재로 찐 최후 담판 돌입

삼성전자 노사가 총파업을 하루 앞둔 20일 결국 성과급 문제에서 합의를 찾는 데 실패했다. 노조 측이 21일부터 예정대로 파업에 돌입하겠다고 밝힌 상황에서 정부는 고용노동부 장관 중재로 마지막 노사 간 추가 교섭을 진행했다. 파업 시 정부의 긴급조정권 발동 가능성이 높은 상황에서, 이전에 극적 타결이 이뤄질 지 주목된다. 이재명 대통령은 발언 수위를 높여 사태 해결을 촉구했다.

삼성전자 노사는 이날 오전 정부세종청사 중앙노동위원회에서 3차 사후조정 회의를 열었지만 결론을 내지 못했다. 중노위는 20일 노사에 조정안을 제시했다면서 “노조는 조정안을 수락했고 사측은 수락 여부에 대해 유보라고 말하며 서명하지 않아 사후조정은 불성립됐다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 사후조정 결렬 이후 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제대책회의 모두발언에서 “지금 일부 노동조합이 단결권·단체행동권을 통해 단체교섭을 하면서 자신들의 이익을 관철하기 위해 노력하는 것은 좋은데 거기에도 적정한 선이 있지 않나”라고 말했다. 사실상 삼성전자 노조를 지목한 발언으로 풀이되며, 지난 18일 SNS에 “기업만큼 노동도 존중돼야 하고, 노동권만큼 기업 경영권도 존중돼야 한다”고 밝힌 것에서 발언의 강도가 더 세졌다.

노측 교섭대표위원인 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 위원장은 “중노위 조정안에 노조는 동의했지만 사측이 끝내 입장을 밝히지 않았다”며 사측이 최종 입장 표명을 하지 않아 사후조정이 결렬됐다고 밝혔다.

노사는 지난 18일부터 진행된 사후조정 회의에서 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화 등 핵심 쟁점에 대해 막판 협상을 벌였다. 노사는 성과급 지급 규모나 방식 등에선 의견 접근을 이뤘지만, 성과급 분배 비중 등을 놓고 마지막까지 부딪힌 것으로 알려졌다.

삼성전자는 입장문을 내고 “노조는 회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 적자 사업부에도 사회적으로 용납하기 어려운 규모의 보상을 요구했다”며 “이는 ‘성과 있는 곳에 보상이 있다’는 회사 경영의 기본 원칙을 정면으로 위배하는 것”이라고 밝혔다. 삼성전자는 이어 “추가 조정이나 노조와의 직접 대화를 통해 마지막까지 문제 해결 노력을 계속할 것”이라고 말했다.

다만 노사 모두 끝까지 대화에 나서겠다는 입장이어서 파업 직전에 전격 타결이 이뤄질 가능성도 남아있다. 이날 오후 4시부터 김영훈 고용노동부 장관은 경기노동청에서 직접 삼성전자 노사 간 추가 교섭을 진행했다. 긴급조정권 발동까지 이르기 전에 김 장관이 마지막까지 양측의 대화를 유도하고 타결을 촉진하고자 직접 나선 것으로 풀이된다.

협상 결렬로 인해 삼성전자의 총파업은 초읽기에 들어갔다. 파업 시 정부는 긴급조정권을 동원해서라도 파업을 막겠다는 입장이어서 정국 긴장이 고조될 것으로 예상된다.

파업이 현실화할 경우 반도체 생산 차질로 인해 삼성전자는 물론 협력업체 등 반도체 산업 생태계, 한국경제 전반과 글로벌 반도체 공급망에까지 타격이 불가피하다. 외신들도 일제히 주목했다. 로이터통신은 “삼성은 한국 수출의 거의 4분의 1을 차지하고 있으며 세계 최대 반도체 제조업체이기도 하다”며 “생산 차질이 발생하면 인공지능(AI) 붐으로 이미 공급 부족이 심화한 반도체 가격 상승세를 더욱 부추길 수 있다”고 전했다. AFP통신은 “이번 분쟁은 한국 기술 기업들이 AI 붐의 수혜를 입으며 국가 경제 성장과 증시 상승을 견인하는 상황 속에서 벌어지고 있다”고 전했다.