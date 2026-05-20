‘세계인의 날’ 대림동 탐방으로 편견 씻기…“내가 사는 곳과 다를 바 없다”

20일 서울 지하철 2호선 대림역 6번 출구 앞. 굵은 빗줄기 속에서도 시민 10여명이 둥글게 모였다. 이주민 인권단체 ‘경계인의목소리연구소’ 박동찬 소장은 이들 앞에서 “오늘은 선주민과 이주민이 조화롭게 지내라는 의미로 지정된 ‘세계인의 날’”이라며 “위험한 동네로 낙인찍힌 대림동을 함께 탐방해보자”고 말했다.

서울 영등포구에 있는 대림동은 1990년대 후반 구로공단이 해체되고 2000년대 초반부터 중국 출신 이주민들이 밀집해 살고 있다. 구로공단에서 일하는 중국 출신 노동자들이 저렴하게 방을 얻을 수 있는 대표적 지역이었다. 박 소장은 2022년부터 한국인과 이주민이 함께 대림동 등 이주민 밀집 지역을 걷는 ‘디아스포라 탐방’을 이어왔다.

박 소장의 안내에 따라 시민들은 대림동 곳곳을 누비며 이주민의 삶과 문화를 둘러봤다. 박 소장이 중국 식당이 즐비한 골목을 지나 한 인력사무소 앞에 멈춰 섰다. 박 소장이 가리킨 구인 구직 알림판에 ‘임금 500만원’이란 문구가 쓰여 있었다. 박 소장이 “꽤 높은 금액이죠”라고 묻자 시민들이 고개를 끄덕였다.

그러자 박 소장은 “여기엔 함정이 있다”며 “이 금액은 부부 2명에게 지급되는 월급”이라고 말했다. 그는 “선거만 다가오면 이주노동자 최저임금 폐지 이야기가 나오는데, 최저임금을 폐지하면 고용주들이 인건비가 싼 외국인을 인력으로 쓰게되니 피해는 내국인에게도 돌아간다”라고 설명했다.

한 초등학교 앞에서 걸음을 멈춘 박 소장은 이 학교 재학생의 95%가 이주 배경 아동이라고 소개했다. 그가 “이 학교가 원래 이주 배경 학생들을 위해 지어진 곳은 아니다”라고 하자 참가자들은 놀란 표정을 지었다.

이곳은 지난해 극우 성향 단체가 주최한 ‘혐중 시위’가 일어난 장소이기도 하다. 박 소장이 “학생들 사이엔 ‘내가 선주민이고 넌 이주민’라는 경계가 없는데, 제도가 자꾸만 ‘당신은 남이야’라고 확인 사살한다”고 말했다. 참가자들은 고개를 끄덕였다. 중국 교포인 이효운씨(29)는 “지난해 뉴스를 통해 대림동 혐중 시위를 접하고 답답하고 속상했다”며 “내 주변에 있는 한국인들은 그렇지 않다”고 말했다.

행사에 참가한 시민들은 이날 탐방으로 대림동에 대한 편견과 오해를 풀 수 있었다고 입을 모았다. 국제기구에 재직 중인 안주영씨(39)는 “일하면서 한국에서 일하는 이주 노동자들을 자주 만났는데도 막상 대림동이나 재외동포에 대한 낯섦과 두려움이 있었다”며 “동네 구석구석을 돌아보니 인터넷에서 통계나 수치를 찾아볼 때보다 빠르게 편견이 사라지는 것 같다”고 말했다.

대림동과 인접한 신길동에서 자랐다는 최정아씨(30)는 “어릴 때부터 ‘대림동이 위험하다’는 말을 많이 들었다”며 “오늘 와보니 역시 사람 사는 동네였다”고 말했다. 최씨는 “간판만 중국어로 돼 있을 뿐 내가 사는 곳과 다를 바 없다는 걸 깨달았다”고 말했다. 염예슬씨(35)는 “직업 특성상 이주배경 아동들과 만날 일이 많은데, 오늘 이곳을 돌아보면서 어려움 겪는 아동들 잘 이해할 수 있을 것 같다”고 밝혔다.