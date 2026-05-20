“이스라엘, 가자 구호선단 향해 발포”···활동가 전원 억류·미국은 제재

이스라엘이 가자지구로 향하는 구호선단을 저지하는 과정에서 활동가들이 탑승한 선박을 향해 발포했다는 주장이 제기됐다. 항해에 나선 구호선단이 모두 나포된 가운데 미국은 구호선단 연루 활동가들에 대한 제재를 발표했다.

로이터·AP통신은 19일(현지시간) 가자지구 구호선단 ‘글로벌 수무드 함대’가 생중계한 항해 영상에서 이스라엘군이 선박 2척에 대해 발포하는 장면이 포착됐다고 보도했다. 선단 측은 이스라엘군이 5척의 선박을 향해 발포해 선박 일부가 훼손됐다고 밝혔다.

이스라엘 외교부는 성명에서 “실탄이 발사된 적은 없다”고 밝혔다. 이어 경고의 의미로 비살상 수단을 사용했을뿐 시위대를 겨냥하거나 다치게 하지는 않았다고 주장했다. 활동가들 사이에서는 이스라엘군이 고무탄을 사용했다는 증언이 나오기도 했다.

이스라엘군은 이날 가자지구로 향하던 남은 구호선단을 모두 나포했다. 글로벌 수무드 함대는 성명에서 “남아있던 모든 선박이 이스라엘군에 의해 나포되고 선원들이 납치됐다”고 밝혔다. 이들의 항해는 가자지구 해안으로부터 약 80해리(약 148㎞) 지점에서 차단됐다.

이스라엘에 나포되지 않았던 마지막 배로 알려진 ‘리나 알 나불시’호도 동지중해에서 나포됐다. 이 선박에는 한국인 김아현씨(활동명 해초)와 한국계 미국인 조너선 빅토르 리(활동명 승준)가 탑승한 것으로 알려졌다. 앞서 전날 키프로스 국제수역에서 억류된 활동가 중에는 캐서린 코널리 아일랜드 대통령의 동생이자 의사인 마거릿 코널리도 포함된 것으로 알려졌다.

활동가들은 모두 이스라엘로 압송되고 있다. 이스라엘 외교부는 “430명의 활동가 모두 이스라엘로 이동 중”이라며 “이스라엘에서 자국 영사 대표들과 만날 수 있을 것”이라고 밝혔다. 반면 선단 측은 “구금된 활동가들이 이스라엘군 선박에 강제적으로 옮겨져 알 수 없는 항구로 이송되고 있다”고 밝혔다.

튀르키예·스페인·요르단·파키스탄·인도네시아 등 10개국 외교장관은 공동 성명에서 이스라엘군의 행위를 “국제법과 국제인도법에 대한 노골적인 위반”으로 규정했다. 장관들은 “선단에 참여한 민간인들의 안전·안보에 대해 심각한 우려”를 표명하며 “억류된 모든 활동가의 즉각적인 석방과 이들의 권리·존엄을 완전히 존중할 것”을 촉구했다.

한편 미국은 이날 가자지구 구호선단과 연관된 활동가 4명에게 제재를 가했다. 미 재무부는 구호선단을 “친 테러적”이며 “하마스의 지원을 받아 운영되는 조직”으로 규정했다. 이에 따라 활동가들은 미국 내 자산이 동결되며 미국 및 미국 관련 기업과의 거래가 금지된다. 스콧 베선트 미 재무장관은 구호선단의 항해가 “이 지역의 지속 가능한 평화를 위해 노력해 온 도널드 트럼프 미 대통령의 성공적 진전을 훼손하려는 터무니없는 시도”라고 주장했다.

이번 선단은 지난주 튀르키예 남서부 항구도시 마르마리스에서 출항했다. 40여개국 출신 활동가 430여명이 50척의 선박에 올랐다. 글로벌 수무드 함대는 이번 항해가 이스라엘의 팔레스타인 봉쇄에 맞서는 항해의 마지막 단계라고 설명한 바 있다.

지난해 10월 이스라엘·하마스가 미국의 중재 아래 휴전에 돌입한 이후에도 가자지구의 위기는 이어지고 있다. 이스라엘의 가자지구 봉쇄가 사실상 지속되는 가운데 이스라엘군의 공격으로 최소 850명이 숨졌다.