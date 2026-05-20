‘푸바오 엄마’ 아이바오 26일부터 내실 생활···셋째 임신?

자이언트 판다 ‘푸바오’의 엄마인 ‘아이바오’가 오는 26일부터 외부에 공개되지 않는 내실 생활에 들어간다. 팬들 사이에선 아이바오의 임신 가능성에 관심이 높아지고 있다.

20일 에버랜드에 따르면 에버랜드는 지난 15일 홈페이지에 “아이바오는 세심한 관찰과 안정된 관리가 필요한 시기를 맞이한 상태로, 오는 26일부터 내실에서 생활하며 주키퍼 및 수의진의 집중 관리를 받을 예정”이라며 “아이바오를 위한 많은 응원을 부탁드린다”는 안내 글을 게시했다.

판다 할부지로 잘 알려진 강철원 주키퍼(사육사)는 지난 18일 유튜브 채널 뿌빠TV 영상에서 “아이바오가 호르몬 변화로 인해서 컨디션에 많은 기복을 느끼고 있다. 그래서 내실로 이동해 컨디션 회복을 위한 집중 관리를 받을 예정”이라며 “아이바오의 상태에 따라 내실 생활 일정은 변동될 수 있다”고 밝히기도 했다.

온라인 커뮤니티 등에선 임신설이 제기되고 있다. ‘에버랜드 동물원 주토피아 카페’에는 “세번째 동생이 생긴 것 아니냐” “내심 좋은 소식이 기다려지지만 다시 육아할 사랑이(아이바오)가 짠하기도 하다” “어쩐지 요즘 잘 먹던 죽순과 당근도 잘 먹지 않아 설마 설마 했다” 등의 글이 올라왔다.

임신이 확정되고 출산으로 이어질 경우 아이바오는 국내에서 세 번째 출산이자 네 번째 자녀를 얻게 된다. 아이바오는 2016년 3월 한중 친선 도모의 상징으로 러바오와 함께 한국에 왔다. 2020년 7월 20일 국내 최초의 아기 판다인 푸바오를 출산했다.

푸바오는 에버랜드에서 생활하면서 ‘용인 푸씨’나 ‘푸공주’, ‘푸뚠뚠’ 등 애칭으로 불리며 많은 사랑을 받다가 2024년 4월 중국으로 귀환했다. 아이바오는 2023년 7월 7일 러바오와 사이에서 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오를 출산했다.