한·미가 지난해 10월 양국 정상 간 안보 분야 합의를 이행하기 위한 실무그룹을 향후 수주 내 출범시키기로 했다고 20일 밝혔다. 지난 1월부터 추진해온 안보 분야 실무협의가 거의 반년이 지나서야 열리게 된 것이다. 반면 대미 투자는 다음달 1호 프로젝트 사업을 발표하기로 해 통상과 안보 합의 이행에 현격한 차이가 발생하고 있다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 지난 17일 통화에서 통상·안보 합의의 충실한 이행을 위해 노력하기로 다짐한 만큼 안보 협의도 더 지체되지 않아야 한다.

안보 분야 협의는 한국이 기대하는 핵추진 잠수함 도입과 우라늄 농축·재처리 권한 확대를 다룬다. 그러나 미국은 한국이 대미 투자를 이행할 때까지 안보 분야 협상은 없다는 입장을 취해왔다. 또 느닷없이 쿠팡의 정보 유출과 관련한 한국 정부의 대응을 자국 기업 차별이라며 안보 협의와 연계시켜 시간을 끌었다. 여기에 미국이 지난 2월 말 대이란 전쟁을 시작하면서 안보 협의는 뒷전으로 밀렸다. 그러나 3500억달러 규모의 대미 투자를 위한 법적 근거인 특별법이 다음달 18일 발효되고, 1호 프로젝트 사업은 양측 간 실무 조율을 거쳐 발표가 임박했다. 통상, 안보 합의 이행에 심각한 불균형이 발생하고 있는 것이다.

위성락 국가안보실장은 최근 한·미 안보 협상에 “약간 진전이 있다”고 했다. 하지만 그 결과를 낙관할 수만은 없다. 트럼프 대통령은 의지가 있다고 하나, 원자력·비확산을 담당하는 부처에선 핵 확산 가능성을 우려해 합의 이행에 신중한 기류가 감지된다. 이에 대해 정부는 미국에 핵 비확산에 대한 한국의 분명한 원칙과 입장을 전달해야 한다. 또 미국이 플랫폼 규제 등 비관세 장벽 문제, 한국의 주권적 사안인 쿠팡 문제를 끌고 들어오는 것에 단호히 선을 긋고 안보 협의에 집중토록 해야 한다.

서울에서 처음 열릴 안보 실무그룹 협의는 ‘킥오프(출범) 회의’다. 출발이 늦었으니 상견례에 그칠 게 아니라 실질적 협상에 돌입하는 자리가 돼야 한다. 통상과 안보 협의는 이행 속도도 보조를 맞춰야 한다. 미국이 대미 투자만 챙기고 안보 합의 이행을 미적댄다면 우리 국민들이 동의하지 않을 것이다. 그 경우 대미 투자의 동력이 떨어질 수 있음을 미국 측에 주지시킬 필요가 있다. 정부는 한·미 간 통상·안보 합의가 윈윈의 결과로 마무리되도록 정교한 대응 전략을 마련하고 미국과 소통을 강화하길 바란다.