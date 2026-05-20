6·3 지방선거가 21일 공식 선거운동을 시작으로 13일간 열전에 들어간다. 그 결과로 4227명의 시도지사, 기초단체장, 광역·기초의원, 교육감 당선자가 가려지게 된다. 국회의원 재보선 14개 선거구 당선자도 결정된다. 이번 지방선거는 내란을 극복한 대한민국이 국제질서 격변에 대응하며 우리 사회 개혁 과제 추진의 토대를 놓아야 할 중차대한 시점에서 치러진다. 시민 삶에 실핏줄처럼 직결된 지역 리더십을 제대로 창출하는 것이 그에 부응하는 것임은 불문가지다. 하지만 선거 현실은 정책과 비전, 지역 이슈는 사라지고 중앙정치 대결로 흘러가고 있어 우려스럽다.

여야는 20일 이번 지방선거의 성격을 각각 “내란 심판”과 “정권 견제”로 규정했다. 더불어민주당은 내란 세력과 절연하지 못한 국민의힘의 정치적 무책임을 부각하고, 국민의힘은 ‘공소취소’ 논란 등 이재명 정부 중간평가 선거로 삼아 지지층을 결집하려는 전략을 드러낸 것이다. 하지만 지역을 살리는 정책과 비전 경쟁의 장이 되어야 할 무대가 ‘중앙정치 대결의 2라운드’쯤으로 소비되는 건 바람직하지 않다.

그렇다 보니 유권자들이 후보들의 정책과 비전, 자질을 비교할 TV토론회가 실종되다시피 했다. 관심이 집중된 서울시장 선거나 부산 북갑 보선의 경우 여당 후보들이 토론을 기피하면서 공직선거법이 정한 단 한 차례만 열린다. 그나마 서울시장의 경우 사전투표(29·30일) 전날인 28일 오후 11시부터 2시간 동안 토론이 이뤄진다. 판세가 앞서고 있다고 판단한 여당은 되도록 변수를 만들지 않으려는 의도일 테지만 유권자에 대한 예의가 아니다.

서울시장·부산시장 선거에선 고소·고발 등 네거티브도 난무하고 있다. 후보의 도덕성은 당연히 검증돼야 하지만 새로운 사실과 근거도 없이 의혹만 부풀리는 식이어선 곤란하다. 이런 선거전 탓에 서울시장 선거에 나선 정원오 민주당 후보나 오세훈 국민의힘 후보 모두 이날 청년·주거 관련 공약을 내고도 전혀 주목받지 못했다. 정책과 비전이 실종되니 지방선거 본질인 균형발전 대의도 살리기 어려워진다.

여야 후보들은 공식 선거운동 기간만큼이라도 정책과 비전으로 경쟁하길 바란다. 적의의 언어로 지지층을 결집시켜 당선된들 맞닥뜨릴 현실은 주민 절반을 적으로 돌리는 분열의 정치뿐이다. 유권자들도 냉엄한 눈으로 후보자들을 살펴 중앙정치에 종속되지 않는 지방 리더십을 선택하길 바란다. 이런 상황에서 서울교육감 선거에 나선 정근식·윤호상 후보가 이날 공동기자회견을 열고 “품격 있는 정책선거”를 다짐한 것은 의미가 있다. 서울교육감 후보들의 ‘품격 선거’ 다짐이 선거 전반으로 확산하길 바란다.