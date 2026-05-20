혁명수비대 “이란 공격 재개되면 분쟁 확대” 경고···파키스탄 내무장관은 또 이란행

이란 혁명수비대(IRGC)가 “이란에 대한 공격이 재개되면 분쟁이 확대될 것”이라고 경고했다. 도널드 트럼프 대통령이 국가안보팀을 소집해 다양한 군사 옵션을 논의했고, 이란 공격 1시간 전에 멈췄다고 알려진 뒤 나온 반응이다.

20일(현지시간) 이란 반관영 타스님뉴스에 따르면, 혁명수비대는 “미국과 시오니스트 정권(이스라엘)이 이란에 대한 거듭된 전략적 패배에서 교훈을 얻지 못했다”며 “세계에서 가장 값비싼 군대의 모든 역량을 동원해 공격했지만, 우리는 이슬람 혁명의 모든 역량을 동원하여 그들에게 맞서지 않았다는 사실을 알아야 한다”고 밝혔다. 군사적 역량이 아직 남아있다는 주장이다.

혁명수비대는 또 “이란에 대한 공격이 다시 시작된다면, 지역 전쟁은 이번에는 지역을 넘어 확산될 것이며, 우리의 결정적인 타격은 너희(미국과 이스라엘)가 상상조차 할 수 없는 곳까지 파멸로 몰아넣을 것이다”이라고 했다. 이어 “우리는 전쟁의 사나이들이며, 우리의 힘은 공허한 성명이나 온라인상에서가 아니라 전장에서 보게될 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 취재진을 만나 “공격 재개 결정을 내린 상황에서 ‘협상이 거의 타결 될 것 같으니 며칠만 더 시간을 줄 수 있냐’는 전화를 받았다”며 “(공격 재개까지) 1시간 남았을 때였다. 그렇지 않았다면 이미 공격이 시작됐을 것“이라고 말했다. 미 온라인 매체 악시오스에 따르면, 트럼프 대통령은 전날 공격 유예 결정 이후 국가안보팀을 소집해 다양한 군사 옵션을 논의했다.

한편 AFP통신 등은 이날 미국과 이란의 종전 협상을 중재하고 있는 모신 나크비 파키스탄 내무장관이 이란 수도 테헤란을 방문했다고 보도했다. 나크비 장관은 교착 상태에 빠진 협상에 대해 논의하기 위해 지난 16일에도 테헤란을 찾아 이란 고위 관계자들과 만났다.