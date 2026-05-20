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김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 2강 구도가 형성된 평택을 국회의원 재선거를 두고 20일 막판 단일화 가능성에 관심이 쏠리고 있다.

김 후보는 '당에서 단일화 필요성을 강하게 주장한다 해도 받아들일 가능성이 없느냐'라는 질문에도 "그렇다"고 답했다.

반면 조 후보는 보수 단일화라는 상황을 전제로 단일화 가능성을 열어두는 듯한 입장을 잇달아 내놓고 있다.

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막판 범보수 단일화 우려…사그라드는 ‘평택을 단일화’ 불씨 살리나

입력 2026.05.20 19:38

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

다음달 3일 국회의원 평택을 보궐선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보, 조국 조국혁신당 후보. 정지윤·서성일 선임기자

다음달 3일 국회의원 평택을 보궐선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보, 조국 조국혁신당 후보. 정지윤·서성일 선임기자

김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 2강 구도가 형성된 평택을 국회의원 재선거를 두고 20일 막판 단일화 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 범보수 단일화 상황을 전제로 두고 “단일화를 검토할 수 있다”는 취지의 발언이 연달아 나오면서다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 오전 기자간담회에서 “혁신당이나 진보당 단일화 관련된 구체적 논의는 진행된 것이 없다”고 말했다. 다만 전날 정청래 대표가 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 범보수 후보 간 단일화 가능성을 “예의주시하고 있다”고 말한 데 대해서는 “전체적 흐름에 대해 모든 다양한 가능성을 살펴보고 대비하겠다는 취지”라고 말했다.

조 사무총장은 “(자유와혁신) 황교안 후보가 갑자기 그만두면 판이 어떻게 바뀔지 시뮬레이션을 안 할 수 없다”며 “(보수 진영 후보 단일화 시) 구도가 바뀔 것이다. 그 점을 모니터링하고 있다”고 말했다. 평택을은 민주당·국민의힘·조국혁신당·진보당·자유와혁신 후보 간 5파전으로 치러진다. 유의동 국민의힘 후보는 지난 19일 언론 인터뷰에서 황교안 자유와혁신후보와의 단일화 여부에 대해 “(단일화는) 우선순위는 아니다”라면서도 “정치에 (가능성) 제로라는 것은 없다”고 말한 바 있다.

김 후보는 단일화 가능성에 강하게 선을 긋고 있다. 그는 이날 CBS 라디오에서 “지금으로서는 가능성이 매우 희박하다”며 “단일화 내지 선거연대를 하려면 연대 의식이 형성돼 있어야 하지 않겠냐”고 말했다. 조 후보 측의 잇따른 네거티브 공세를 비판하며 단일화 의지가 없다는 뜻을 분명히 한 것이다. 김 후보는 ‘당에서 단일화 필요성을 강하게 주장한다 해도 받아들일 가능성이 없느냐’라는 질문에도 “그렇다”고 답했다.

반면 조 후보는 보수 단일화라는 상황을 전제로 단일화 가능성을 열어두는 듯한 입장을 잇달아 내놓고 있다. 그는 이날 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “만약에 유의동 국민의힘 후보가 1위가 되는 상황이 급격히 전개된다면 저는 국민의 명령에 따라야 된다고 본다”고 말했다. 조 후보는 이날 김 후보와 김재연 진보당 후보를 향해 “우리는 민주개혁 진영의 ‘원팀’”이라며 공동공약 발표를 제안하기도 했다.

조 후보는 단일화를 하지 않더라도 당선 후 합당 논의를 주도하겠다는 입장을 재확인했다. 그는 “민주당 차기 당권주자들이 어떤 입장을 내놓을지 모르겠다”면서도 “제 차원에선 6·3 지방선거 이후 연대와 통합위원회를 본격 가동시킬 생각”이라고 말했다.

다만 조 후보의 이 같은 합당 제안에 대한 민주당 내 반응은 미온적이다. 합당 찬성론자였던 김영진 의원은 이날 MBC 라디오에서 “결혼도 안 했는데 아이 낳는 얘기하는 것은 너무 빠른 것 같다”고 말했다. 조 사무총장 역시 “조국 대표 당락을 합당 논의와 연결하는 건 억지 논리”라며 “우리 당 후보가 당선돼야 합당 논의가 훨씬 더 잘될 수 있다”고 말했다.

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