막판 범보수 단일화 우려…사그라드는 ‘평택을 단일화’ 불씨 살리나

김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 2강 구도가 형성된 평택을 국회의원 재선거를 두고 20일 막판 단일화 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 범보수 단일화 상황을 전제로 두고 “단일화를 검토할 수 있다”는 취지의 발언이 연달아 나오면서다.

조승래 민주당 사무총장은 이날 오전 기자간담회에서 “혁신당이나 진보당 단일화 관련된 구체적 논의는 진행된 것이 없다”고 말했다. 다만 전날 정청래 대표가 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 범보수 후보 간 단일화 가능성을 “예의주시하고 있다”고 말한 데 대해서는 “전체적 흐름에 대해 모든 다양한 가능성을 살펴보고 대비하겠다는 취지”라고 말했다.

조 사무총장은 “(자유와혁신) 황교안 후보가 갑자기 그만두면 판이 어떻게 바뀔지 시뮬레이션을 안 할 수 없다”며 “(보수 진영 후보 단일화 시) 구도가 바뀔 것이다. 그 점을 모니터링하고 있다”고 말했다. 평택을은 민주당·국민의힘·조국혁신당·진보당·자유와혁신 후보 간 5파전으로 치러진다. 유의동 국민의힘 후보는 지난 19일 언론 인터뷰에서 황교안 자유와혁신후보와의 단일화 여부에 대해 “(단일화는) 우선순위는 아니다”라면서도 “정치에 (가능성) 제로라는 것은 없다”고 말한 바 있다.

김 후보는 단일화 가능성에 강하게 선을 긋고 있다. 그는 이날 CBS 라디오에서 “지금으로서는 가능성이 매우 희박하다”며 “단일화 내지 선거연대를 하려면 연대 의식이 형성돼 있어야 하지 않겠냐”고 말했다. 조 후보 측의 잇따른 네거티브 공세를 비판하며 단일화 의지가 없다는 뜻을 분명히 한 것이다. 김 후보는 ‘당에서 단일화 필요성을 강하게 주장한다 해도 받아들일 가능성이 없느냐’라는 질문에도 “그렇다”고 답했다.

반면 조 후보는 보수 단일화라는 상황을 전제로 단일화 가능성을 열어두는 듯한 입장을 잇달아 내놓고 있다. 그는 이날 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “만약에 유의동 국민의힘 후보가 1위가 되는 상황이 급격히 전개된다면 저는 국민의 명령에 따라야 된다고 본다”고 말했다. 조 후보는 이날 김 후보와 김재연 진보당 후보를 향해 “우리는 민주개혁 진영의 ‘원팀’”이라며 공동공약 발표를 제안하기도 했다.

조 후보는 단일화를 하지 않더라도 당선 후 합당 논의를 주도하겠다는 입장을 재확인했다. 그는 “민주당 차기 당권주자들이 어떤 입장을 내놓을지 모르겠다”면서도 “제 차원에선 6·3 지방선거 이후 연대와 통합위원회를 본격 가동시킬 생각”이라고 말했다.

다만 조 후보의 이 같은 합당 제안에 대한 민주당 내 반응은 미온적이다. 합당 찬성론자였던 김영진 의원은 이날 MBC 라디오에서 “결혼도 안 했는데 아이 낳는 얘기하는 것은 너무 빠른 것 같다”고 말했다. 조 사무총장 역시 “조국 대표 당락을 합당 논의와 연결하는 건 억지 논리”라며 “우리 당 후보가 당선돼야 합당 논의가 훨씬 더 잘될 수 있다”고 말했다.