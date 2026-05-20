1998년, 영화 <여고괴담>이 처음 관객을 만났다. 겉으로는 지극히 안전해 보이는 ‘학교’라는 공간, 그 이면에 감춰진 부조리한 폭력과 10대들의 불안을 호러의 새 동력으로 삼은 이 작품은 한국 공포영화의 신기원을 열었다는 평가를 받는다. 개봉 이후 30년 동안, 많은 호러물이 <여고괴담>의 후예를 자처했으나 세대교체라고 할 만한 혁신작은 아직 크게 눈에 띄지 않을 정도로 여전히 독보적인 작품이다.



이런 가운데 <여고괴담>의 성취를 새로운 시대의 감각에 접목한 청춘 호러 한 편이 등장해 눈길을 끈다. 지난 4월24일 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 <기리고> 이야기다. 소원의 대가로 죽음을 요구하는 저주의 앱을 둘러싼 이 이야기는 <여고괴담>의 근원적 공포를 이어가면서도, 2020년대 변화한 현실에 맞춰 한층 강화된 불안을 선보인다.



먼저 <여고괴담>의 DNA는 30년 전과 다름없는 학교 현실의 공포에서 발견된다. 여전히 통제되고 획일화된 공간에서 학생들은 성적 줄 세우기로 인한 압박감, 한정된 인간관계에서 오는 불안, 배제의 공포 등에 시달린다. 입시 스트레스로 약까지 먹는 형욱(이효제), 소문으로 인한 소외의 상처 혹은 두려움을 겪은 세아(전소영)와 나리(강미나)의 심리는 <여고괴담>에서도 마주했던 10대들의 보편적 불안이다. 저주의 기원담인 3년 전 비극은 아예 <여고괴담>에 대한 오마주로도 보인다.



<기리고>는 여기에 스마트폰, 앱 등 새로운 매체를 통한 공포를 결합한다. 단순한 소재적 활용을 넘어 작품의 근원적 공포인 10대의 소외와 불안을 증폭시키는 설정이다. 가령 이 작품에서는 기성세대의 존재감이 거의 없다. <여고괴담>에서 교사들은 학생들을 차별하고 억압하거나 애정과 관심을 지닌 모습으로 존재감을 발휘하지만, <기리고>의 교사들은 아이들에게 지시 사항을 전달하거나 그들을 테스트하는 모습으로 등장할 뿐이다. 햇살(전소니), 방울(노재원)과 같이 아이들을 돕는 어른도 있지만, 세상과 고립된 초월적 존재에 더 가깝다. 저주의 매개체인 ‘기리고’는 10대들이 직접 개발한 앱이고, 그들끼리 은밀하게 주고받는 메시지를 통해 확산된다. <기리고>는 기성세대가 전혀 포착하지 못하는 세계에서 10대들의 불안을 먹고 자라는 어둠을 그려낸다.



<기리고>는 한국 드라마사에 ‘영 어덜트 호러’라는 새 장르의 출발을 알린 작품이기도 하다. 넷플릭스는 <기리고>를, 10대 후반에서 20대 초반의 젊은층을 겨냥해 새롭게 선보이는 ‘영 어덜트 호러’ 시리즈의 첫 작품으로 소개했다. 용어에서 짐작할 수 있듯, K컬처 글로벌 유행 시대의 기획물로서 성격이 뚜렷하다. 그동안 넷플릭스가 꾸준히 큰 관심을 쏟아온 두 장르, 즉 <킹덤> <오징어 게임> <지옥> 등의 K호러, 스릴러 장르와 <인간수업> <하이라키> <약한 영웅 Class2> 같은 학원물의 매력을 극대화하고자 하는 의도가 엿보인다. 실제로 두 장르를 잘 결합한 좀비 호러 학원물 <지금 우리 학교는>의 성공적 사례도 있다. 말하자면 이를 통해 새 장르의 잠재력을 확인한 넷플릭스의 전략적 기획 상품이 ‘영 어덜트 호러’ 시리즈라고 할 수 있다.



그 첫 주자인 <기리고>는 완성도에 대한 호평과 더불어, 공개 2주차 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 쇼 부문 1위 기록까지 성취하면서 인상적인 출발을 알렸다. <여고괴담>의 후예를 표방한 작품답게 원조와 마찬가지로 오래도록 이야기될 만한, 새로운 청춘 호러의 등장이다.