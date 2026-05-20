[임의진의 시골편지]껌딱지

요즘은 ‘사회적 거리 두기’ ‘손절’ 같은 일이 다반사야. ‘노키즈존’은 아이들을 데려오지 말라는 말, 과하게는 아이들을 낳지 말라는 소리 같아. 이쪽에선 도채비풀이라 부르는 ‘도깨비바늘’, 풀섶을 헤치면서 걷다 돌아오면 옷에 달라붙어 집까지 따라와. 씹다 버린 껌도 구두 안창에 딱 달라붙어 헤어지기 싫어해. 싫고 귀찮은 존재를 부를 때 쓰는 말이 아니라, 꼬옥~ 달라붙어 함께 있고 싶어 하는 동무, 동지, 동행에다 붙이는 애칭이야.



한 번은 소르본대학에 가볼 일이 있었다. 마리 퀴리 여사가 남편인 피에르 퀴리에 이어 교수로 일했던 곳. 학교 길목에 알림판이 있더군. 남편은 노벨 물리학상을 받았고 아내 마리 퀴리는 노벨 화학상을 받았대. 둘의 별명이 껌딱지였단다. ‘우연히’ 발견하게 되는 사랑처럼, 과학적 사실도 우연하게 발견돼. 그런 우연의 방에 딱 달라붙어 연구하면서 둘은 함께했지.



그러나 천사의 시샘으로 피에르가 마차 전복 사고로 일찍 죽고, 마리 퀴리는 백혈병으로 세상을 떠나기 전까지 28년을 홀로 그리워하며 살았대. 껌딱지 동행은 잠깐이었지만, 역사는 둘을 오랜 길동무로 기억해.



“상대가 나타났으면 좋을 법한 장면에서도 나는 혼자 말하고 혼자 대답했다.” 정영효 시인의 ‘우연의 방’이란 시를 읽다가 소름 끼칠 만큼 불행한 고립이나 고독을 떠올렸다. 영원한 사랑을 믿으며 함께하는 길동무들, 마음만큼 결코 헤어지지 않게 해달라 기도하면 소원이 이뤄질까. 피차 선한 영향을 주고받으며 더욱 근사해지는 껌딱지의 존재들. 내게 달라붙어 있는 껌딱지를 감사하며 살아가자.

