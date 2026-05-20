셰플러 ‘라운드 당 버디 5개’ 역사 쓸까

올해 ‘평균 4.88개’ 압도적 기량 달성 땐 ‘우즈도 넘은 선수’ 우뚝

남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(사진)가 또 하나의 역사에 도전한다. 이번에는 ‘골프 황제’ 타이거 우즈도 이루지 못한 기록이다.



미국프로골프(PGA) 투어 역사상 처음으로 라운드당 평균 버디 5개 돌파 가능성이 커지고 있다.



셰플러는 7승을 거둔 2024년, 6승을 기록한 지난해와 비교하면 올해 우승 페이스는 다소 주춤하다. 그러나 경기력 자체는 여전히 압도적이다. 시즌 개막전 성격의 아메리칸 익스프레스 우승 이후 추가 우승은 없지만 준우승 3차례, 3위 한 차례, 4위 한 차례 등 꾸준히 우승 경쟁을 이어가고 있다.



이를 보여주는 대표적인 지표가 버디 수다. 셰플러는 올해 10개 대회 40라운드에서 버디 195개를 기록해 라운드당 평균 4.88개 버디를 잡고 있다. 지난달 RBC 헤리티지 종료 시점만 해도 셰플러의 평균 버디 수는 5.06개였다. 그러나 캐딜락 챔피언십과 PGA 챔피언십에서 버디 생산이 다소 줄면서 평균이 5개 아래로 내려왔다. PGA 챔피언십이 열린 미국 펜실베이니아주 애러니밍크 골프클럽의 까다로운 코스 셋업이 영향을 줬다. 상대적으로 쉬운 코스에서는 다시 평균 5개 이상도 충분히 가능하다는 평가가 나온다.



셰플러는 한국시간 21일 밤 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 개막하는 더CJ컵 바이런넬슨에 출전한다. 디펜딩 챔피언인 그는 지난해 이 대회에서 이글 3개와 버디 29개를 쓸어담았다. 올해도 비슷한 흐름이라면 평균 버디 5개 돌파 가능성은 더욱 커진다.



현재 PGA 투어 라운드당 평균 버디 최고 기록은 우즈가 2000년에 세운 4.92개다. 우즈는 2005~2007년 3년 연속을 포함해 총 8차례 이 부문 1위에 올랐지만 평균 5개를 넘긴 적은 없었다. 셰플러는 PGA 투어 데뷔 이후 평균 버디 수가 꾸준히 증가하고 있다. 지난해까지 최근 6시즌 평균은 4.35개, 4.39개, 4.60개, 4.41개, 4.88개, 4.70개였다.



2023년 5월 세계랭킹 1위에 오른 뒤 셰플러는 ‘우즈 이후 최초’ 기록을 잇달아 써내려갔다. 지난해 디오픈 우승으로 우즈에 이어 세계랭킹 1위 상태에서 디오픈을 제패한 두 번째 선수가 됐고, PGA 챔피언십 우승과 함께 우즈 이후 두 번째 한 시즌 메이저 2승 세계 1위 기록도 세웠다. 또 2006~2007년 우즈 이후 처음으로 2년 연속 5승 이상, 2000년 우즈 이후 25년 만의 평균 타수 1위, 1999~2003년 우즈 이후 첫 4년 연속 올해의 선수상까지 기록했다. 셰플러가 올해 평균 버디 5개를 돌파한다면 이제는 ‘우즈 이후 최초’를 넘어 ‘우즈도 넘은 선수’라는 평가까지 받게 된다.

