경기장에 ICE 요원 배치 논란, 야구장엔 ‘1억명 추방’ 배너…월드컵 앞둔 미 ‘인종차별’ 갈등 증폭

노동자 “출퇴근 중 체포될 수도” 직원 개인정보 기관 공유 우려도 스포츠에 정치적 문제 개입 늘어

2026 북중미 월드컵을 앞두고 미국 스포츠 현장에서 이민·인종 문제를 둘러싼 갈등이 잇따라 표면화되고 있다. 월드컵 개최 도시 로스앤젤레스(LA)에서는 경기장 노동자들이 미국 이민세관단속국(ICE) 요원 배치 가능성에 반발하며 파업할 수 있다고 경고했고, 워싱턴에서는 메이저리그 경기장 안에 백인우월주의 성향 문구가 담긴 배너가 등장해 구단이 해당 인물에게 영구 입장 금지 조치를 내렸다.



LA 소파이 스타디움 노동자 약 2000명을 대표하는 노동조합 ‘유나이트 히어 로컬11’은 지난 19일 “월드컵 기간 ICE 요원이 경기장에 배치될 경우 파업에 돌입할 수 있다”고 밝혔다. 월드컵 기간 이 경기장은 ‘로스앤젤레스 스타디움’ 명칭으로 운영되며 미국 대표팀 개막전 등 총 8경기가 열릴 예정이다.



노조는 국제축구연맹(FIFA)과 미국 정부에 월드컵 진행 중 ICE 요원을 투입하지 않겠다는 보장을 하라고 요구했다. 노동자들은 요원 배치가 경기장 직원과 팬들을 위축시키고 공포 분위기를 조성할 수 있다고 주장했다. 경기장 조리사 아이작 마르티네스는 “ICE는 월드컵과 아무 관련이 없다”며 “출퇴근 과정에서 체포될 수 있다는 두려움 속에 살고 싶지 않다”고 말했다.



논란은 도널드 트럼프 행정부의 강경 이민 단속 기조와 맞물려 있다. ICE는 최근 미국 내 불법 이민 단속과 추방 정책의 핵심 기관 역할을 맡고 있으며, 인권단체들은 LA 등 주요 도시 단속 과정에서 과잉 대응과 인권 침해 문제가 있었다고 비판해왔다.



노조는 FIFA 인증 절차에도 우려를 제기했다. 월드컵 기간 근무를 위해 제출하는 직원 개인정보가 ICE 또는 정보기관과 공유될 가능성을 걱정하고 있다는 것이다. 현장 시위에는 캘리포니아 주지사 선거 출마를 준비 중인 민주당계 정치인 톰 스타이어도 참여해 “국경 통제 기관이 월드컵 현장에 배치되는 이유를 이해하기 어렵다”고 비판했다.



미국프로야구 워싱턴 내셔널스는 지난 18일 볼티모어와의 홈경기 도중 인종차별적 메시지가 담긴 배너를 게시한 관중 신원을 확인하고 최소 1명 이상에게 영구 입장 금지 조치를 내렸다.



문제가 된 배너에는 백인민족주의 성향 웹사이트 주소와 함께 “미국을 구하라(SAVE AMERICA)” “1억명 이상 추방(DEPORT 100+ MILLION)” 등의 문구가 적혀 있었다. 워싱턴 내셔널스는 성명을 통해 “차별적이고 혐오적인 표현을 강력히 규탄한다”며 “모든 팬에게 안전한 관람 환경을 제공하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.



세계 주요 언론들은 “미국 스포츠 현장에서는 최근 이민 정책, 정치 성향, 인종 문제를 둘러싼 충돌이 반복되고 있다”며 “북중미 월드컵을 앞두고 세계 최대 스포츠 이벤트가 정치·사회적 갈등과 맞물릴 가능성도 점점 커지는 분위기”라고 전했다.

