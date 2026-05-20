부딪치고 버티고…못생겨도 ‘이기는 축구’

만년 4위 ‘4스널’ 세차례 준우승 ‘2스널’에서…EPL 우승 아스널로

2위 맨시티 본머스와 비겨 ‘확정’

세트피스 전술·탄탄한 수비라인

아르테타 감독 ‘체질 개선’ 결실

1 대 0 승리 반복 끝에 축배 들어

아스널이 마침내 22년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상에 올랐다. 과거 아스널을 상징하던 아름다운 축구와는 결이 다른 변신이 ‘4스널’ ‘만년 2위’ 아스널을 정상으로 이끌었다.



아스널은 리그 2위 맨체스터 시티가 20일 열린 37라운드 원정 경기에서 본머스와 1-1 무승부에 그치면서 우승을 확정했다. 아스널은 전날 번리와의 홈 경기에서 1-0으로 이겨 승점 82점을 쌓았다. 맨시티는 이날 무승부로 승점 78점에 머물면서 주말 열리는 최종 라운드 결과와 상관없이 우승을 확정 지었다.



이로써 아스널은 아르센 벵거 감독 체제로 전설적인 ‘무패 우승’을 이룬 2003~2004시즌 이후 22년 만에 정상에 올랐다. 오랜 기간 상위권을 지켰으나 4위에 그친 적이 많아 ‘4스널’로 불리다 최근 3년간 우승 경쟁을 펼치다 2위에 머문 아픔 끝에 마침내 우승컵을 들어올렸다.



로이터통신은 “강철로 스타일을 바꾼 덕분”이라고 분석했다. 부상 선수 속출과 상대의 밀집 수비에 막히는 시간이 길어지자 미켈 아르테타 감독은 세트피스를 확실한 공격 루트로 만들었다. 아스널은 이번 시즌 세트피스에서 24골을 넣었고, 이 가운데 18골은 코너킥에서 나왔다.



아스널의 이번 우승은 ‘잘하는 축구’보다 ‘이기는 축구’였기에 가능했다. 윌리엄 살리바와 가브리엘, 주리엔 팀버가 버틴 수비 라인은 시즌 내내 안정적이었다.



로이터는 아스널이 여전히 유럽 무대에서는 유려한 오픈 플레이를 보여줬지만, 프리미어리그에서는 보다 더 육체적이고 계산적인 방식으로 변했다고 짚었다. 가디언은 아스널이 세 차례 준우승의 좌절을 지나 마침내 아르테타 체제에 대한 믿음의 보상을 받았다고 평가했다.



아스널은 시즌 중반 이후 압도적이지 않은 날도 많았다. 그러나 이전과 달리 무너지지 않았다.



1-0 승리가 반복됐고, 세트피스 한 방으로 승리를 가져오는 경기가 늘었다. 일부에서는 아스널의 세트피스 의존을 두고 ‘못생긴 우승’이라는 식의 평가도 나왔다. 아스널은 더 이상 재능 많은 젊은 팀에 머물지 않았다. 부딪치고, 버티고, 이기는 팀이 됐다.



아르테타 감독도 맨시티 왕조를 직접 끌어내리며 페프 과르디올라 그림자에서 벗어났다.



그는 맨시티에서 과르디올라 감독의 코치로 일했고, 아스널 부임 뒤에도 한동안 ‘제자’라는 시선 속에 있었다.

