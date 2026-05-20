재즈·록·전자음악…주말마다 골라 가자

22일부터 ‘서재페’…저넬 모네이 첫 내한

인디 아티스트 집합, 30~31일 ‘아시안 팝’

20주년 맞는 ‘뷰민라’에는 AKMU 출연

내달엔 전자음악 즐기는 ‘월드 디제이’도

초여름을 맞아 전국 주요 음악 페스티벌이 잇따라 열린다. 이달 22일부터 다음달 말까지 서울·수도권과 강원 지역에서 재즈·록·전자음악 등 장르별 7개 페스티벌이 관객을 맞이한다. 대형 해외 아티스트부터 국내 인기 밴드, 신예 인디 뮤지션까지 폭넓은 라인업이 이어지며 각기 다른 색깔의 무대를 예고하고 있다.



국내 최대 규모의 재즈 페스티벌인 <서울재즈페스티벌>은 이달 22일부터 24일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원에서 개최된다. 공원 내 공연장 4곳이 넓게 분산되어 있는 만큼 동선을 고려한 관람 계획이 중요하다. 첫날에는 미국의 알앤드비 가수 저넬 모네이가 첫 내한공연을 펼치며, 영국의 솔팝 밴드 마마스 건이 헤드라이너(간판 출연자)로 선다. 둘째 날에는 가수 존 배티스트, 프랑스 출신 프로듀서 FKJ(프렌치 키위 주스)가, 셋째 날에는 미국의 전설적인 재즈 음악가 허비 행콕과 아이슬란드의 밴드 오브 몬스터스 앤드 맨이 무대에 오른다.



도심형 록 페스티벌인 <피크 페스티벌>은 이달 23~24일 서울 마포구 난지한강공원에서 열린다. 이 페스티벌은 두 개의 무대를 나란히 배치해 큰 이동 없이 공연을 이어 볼 수 있는 점이 특징이다. 첫날 헤드라이너는 일본 밴드 스파이에어, 둘째 날은 자우림과 FT아일랜드가 맡는다.



아시아 지역의 인디 아티스트를 만나볼 수 있는 <아시안 팝 페스티벌>은 30~31일 인천 중구 파라다이스시티에서 열린다. 주요 출연자로는 일본의 밴드 쿠루리, 인도네시아 솔 밴드 더 마를로스, 팝 아티스트 진저 루트, 대만의 밴드 선셋 롤러코스터 등이 이름을 올렸다. 파라다이스 호텔 실내외 공연장을 함께 활용해 비교적 쾌적한 관람 환경을 제공한다.



같은 기간 서울 마포구 문화비축기지에서는 <뷰티풀 민트 라이프>가 열린다. 주최사 민트페이퍼 20주년을 맞아 열리는 이번 페스티벌에는 루시, 엔플라잉, 하동균, AKMU, 카디 등이 출연한다. 공연장 한편에는 관객 참여형 프로그램 ‘민트체육센터’가 운영된다. 맥주 빨리 마시기 대회와 창작 교실 등은 현장 신청으로 참여할 수 있다.



<DMZ 피스트레인> 페스티벌은 강원 철원군 고석정에서 내달 12일부터 14일까지 사흘간 개최된다. 비무장지대 인근이라는 공간적 특성을 바탕으로 평화의 메시지를 내세운 이 페스티벌은 자연환경 속에서 공연을 즐길 수 있는 것이 특징이다. <DMZ 피스트레인>은 다양한 분야의 아티스트를 만나볼 수 있는 것으로 유명하다. 올해 출연 아티스트로는 더 발룬티어스, 신인류, 인순이, 밴드 소닉유스의 프런트퍼슨 서스턴 무어 등이 이름을 올렸다. 12일 열리는 전야제 공연은 예매 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다.



국내 최대 전자음악 페스티벌인 <월드 디제이 페스티벌>은 내달 13일부터 14일까지 경기 과천시 서울랜드에서 개최된다. 그래미 어워즈를 6회 수상한 프로듀서 제드와 미국의 DJ 마시멜로가 헤드라이너로 나선다. 스웨덴의 DJ 에릭 프레즈, 트랜스 장르로 유명한 DJ 아르민 판 뷔런 등도 무대에 선다. 공연은 19세 미만 관람 불가다.



전 연령 관람가 공연으로 가족 단위 관객까지 아우를 수 있는 <서울 파크 뮤직 페스티벌>은 내달 20일부터 21일까지 양일간 서울 송파구 올림픽공원에서 열린다. 공연 첫날의 헤드라이너는 밴드 잔나비와 실리카겔, 씨엔블루 등이 이름을 올렸다. 일요일인 둘째 날에는 십센치, 몬스타엑스, 산다라박, 데이브레이크가 무대에 선다. 실내외 무대를 오가며 다양한 장르 공연을 즐길 수 있는 점이 특징이다.

