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서민준, 청소년 발레 콩쿠르 ‘유스 아메리카 그랑프리’ 대상

입력 2026.05.20 20:46

수정 2026.05.20 20:47

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한국 무용수로 6명째 수상 영예

‘시니어 여자 솔로’ 정아라 우승

발레리노 서민준이 ‘유스 아메리카 그랑프리’(YAGP) 콩쿠르에서 열연하고 있다.YAGP 인스타그램 캡처

발레리노 서민준이 ‘유스 아메리카 그랑프리’(YAGP) 콩쿠르에서 열연하고 있다.
YAGP 인스타그램 캡처

발레리노 서민준이 세계적 권위의 청소년 발레 콩쿠르인 ‘유스 아메리카 그랑프리’(YAGP)에서 최고상인 대상을 받았다.

20일 YAGP에 따르면 서민준은 19일(현지시간) 미국 텍사스 휴스턴에서 열린 결선 무대에서 발레 시니어 남자 부문에 출전해 모든 부문과 연령대를 통틀어 가장 뛰어난 참가자에게 수여하는 대상을 차지했다.

이로써 한국 무용수는 3년 연속 YAGP 대상을 수상하게 됐다. 지난해에는 전민철, 2024년에는 박건희가 같은 상을 받았다. 역대 한국인 대상 수상자는 서희, 김기민, 전준혁 등을 포함해 모두 6명으로 늘었다. 이들 가운데 상당수는 세계 유수 발레단에서 활동하고 있다.

예원학교를 졸업한 서민준은 현재 영국 로열발레학교에 재학 중이다. 이번 대회에서는 한국 무용수들의 활약도 이어졌다. 시니어 파드되(2인무) 부문에서 김민진·구성모가 1위를 차지했고, 시니어 여자 솔로 부문에서는 정아라가 우승했다. 시니어 남자 솔로 부문에서는 손민균이 2위에 올랐다.

2000년 처음 열린 YAGP는 세계적인 규모의 발레 콩쿠르로, 만 9세부터 20세까지 참가할 수 있어 발레계 등용문으로 꼽힌다. 참가자들은 나이에 따라 그룹이 나뉘어 클래식 발레 솔로·파드되, 군무, 컨템퍼러리 부문에서 경쟁한다.

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