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김진호 국립순천대 초대 총장 별세

입력 2026.05.20 20:46

수정 2026.05.20 20:47

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김진호 국립순천대 초대 총장 별세

국립순천대 초대 총장을 지낸 김진호 박사가 20일 별세했다고 이 대학이 알렸다. 향년 92세.

고인은 1934년 전남 광양 동외마을에서 태어났다. 1953년 순천대 전신인 ‘순천농림고등학교’를 졸업했다. 1960년 전남대 농학과에 입학했다. 1966년부터 ‘순천농림고등전문학교’ 교사로 일했다. 1983년 건국대 대학원 농학과에 들어갔다. 이후 일본 규슈대학으로 유학 가 1988년 농학박사 학위를 받았다.

‘순천농림고등전문대학’ 교무과장과 이 학교 후신인 순천대학 도서관장, 교수협의회 의장 등으로 일했다. 1990년 제3대 순천대 학장에 임명됐다. 종합대학 전환 뒤인 1991년 3월부터 1995년 2월까지 초대 총장을 지냈다.순천대는 “김진호 총장은 명예 승주군수, 광양군·여천군·순천시 정책자문위원으로 활동하며 전남 동부권 지역 사회 발전에 앞장섰다. 전남교육회·국제농업개발학회 이사, 한국작물학회 부회장직을 맡아 농업과 교육 발전에 헌신했다”고 했다.

1970년 순천시장 표창(지역 소득 증대), 1972년 전남도지사상(식량 증산), 1991년 교육부 장관 교육연공상, 1995년 대통령 국민훈장을 받았다.

유족으로는 부인 장익산씨 등이 있다. 빈소는 서울성모병원에 마련됐으며 발인은 22일.

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