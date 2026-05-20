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본문 요약

국내 은행들이 올해 1분기 16조원에 육박하는 이자이익을 낸 것으로 집계됐다.

금융감독원이 20일 발표한 '2026년 1분기 국내 은행 영업실적'에 따르면 올해 1분기 국내 은행의 당기순이익은 6조7000억원으로 전년 동기 대비 약 3000억원 감소했다.

일반은행의 순이익은 4조3000억원으로 전년 동기 대비 1000억원 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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은행, 1분기 ‘이자 장사’로 번 돈만 16조원 육박 ‘역대 최대’

입력 2026.05.20 20:53

수정 2026.05.20 20:54

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  • 김상범 기자

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국내 은행들이 올해 1분기 16조원에 육박하는 이자이익을 낸 것으로 집계됐다. 1년 전보다 6.4% 늘어난 역대 최대 규모로, 대출이 늘고 시장금리도 상승한 영향으로 해석된다.

금융감독원이 20일 발표한 ‘2026년 1분기 국내 은행 영업실적(잠정)’에 따르면 올해 1분기 국내 은행의 당기순이익은 6조7000억원으로 전년 동기 대비 약 3000억원(3.9%) 감소했다.

일반은행의 순이익은 4조3000억원으로 전년 동기(4조2000억원) 대비 1000억원(1.6%) 증가했다. 시중은행은 3조7000억원으로 전년 동기 대비 200억원(0.6%) 감소했는데, 인터넷은행과 지방은행은 각각 3000억원으로 전년 동기 대비 1000억원(45.3%), 100억원(4.0%) 늘어났다. 특수은행의 순이익은 2조4000억원으로 전년 동기 대비 3000억원(12.3%) 줄었다.

국내 은행들의 이자이익은 총 15조8000억원으로 지난해 1분기(14조9000억원)보다 약 1조원(6.4%) 늘었다. 기존 최대 규모인 2022년 4분기의 15조4000억원보다 4000억원 많은 수치다.

대출 채권 등 이자수익자산이 늘어나고 시장금리 상승으로 순이자마진도 증가한 영향으로 분석됐다. 1분기 순이자마진은 1.56%로 전년 동기 대비 0.03%포인트 상승했다.

비이자이익은 1조3000억원으로 전년 동기 대비 7000억원(35.6%) 줄었다. 시장금리 상승으로 유가증권 평가손실이 늘어나면서 유가증권 관련 이익이 3조6000억원 감소한 영향이 컸다.

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