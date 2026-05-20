‘재앙’이 된 에볼라도…“문제는 정치야!”

트럼프 원조 중단·내전 상황에 민주콩고 초기 대응 능력 약화

세계보건기구(WHO)가 콩고민주공화국(민주콩고)에서 번지고 있는 에볼라 사태의 규모와 속도에 깊은 우려를 표명한 가운데 미국의 대대적인 원조 삭감과 고질적인 내전 상태가 맞물리며 바이러스 확산을 초기에 막지 못했다는 지적이 나오고 있다.



미국 의학전문매체 스탯뉴스는 19일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 행정부의 대외원조 삭감이 민주콩고의 에볼라 탐지·대응 능력을 심각하게 약화시켰다고 보도했다.



스탯뉴스는 현지 관계자 말을 인용해 미국의 원조가 감소하면서 에볼라 바이러스 대응팀의 활동이 중단됐다고 전했다. 대응팀은 에볼라 감염 사례를 조기에 감지하고, 지역사회에 감염 사실을 알리고 대응 키트를 배포하는 역할을 맡아왔다. 또 의료 물품 비축이나 지역 보건 시스템 지원 등 감염 확산에 대응할 수 있는 활동 역시 위축됐다.



확산 전 초기 감지에도 실패했다. 헤더 리어크 커 국제구조위원회(IRC) 민주콩고 담당자는 “고위험 지역의 사전 대비가 전파 확산을 차단하는 데 핵심인데, 수년간 이어진 투자 부족과 최근의 자금 삭감으로 많은 의료시설이 방호 장비와 감시 역량을 갖추지 못한 상태”라고 말했다.



트럼프 대통령은 취임 직후 해외원조에 대해 ‘낭비·남용’이라며 중단시켰다. 또 당시 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 주도했던 미 정부효율부는 에볼라 예방 예산 등을 삭감한 것으로 알려졌다. 스탯뉴스에 따르면 미국 보건부(HHS)의 민주콩고 원조는 2024 회계연도 약 3300만달러(약 497억원)에서 2025년 1000만달러(약 150억원) 미만으로 줄었다.



에볼라 바이러스 예방에 필요한 예산 지원을 담당한 미국 국제개발처(USAID)도 폐쇄됐다. 지난해 7월 의학 학술지 랜싯은 USAID 폐쇄 등 미국의 원조 삭감으로 인해 2030년까지 1400만명 이상의 사망자가 나올 것이라고 전망했다.



반군 활동이 이어지는 상황에서 오랫동안 유지된 미국의 원조마저 갑자기 중단되자 에볼라 감시·예방 체계가 순식간에 무너져버렸다. 당국과 국제기구 등이 확산 방지에 나서고 있지만, 반군 활동과 자원 부족이 걸림돌로 꼽힌다.



메건 커피 IRC 수석 감염병 전문가는 “광물 분쟁이 내전으로 번지면서 반군이 정부 통제력을 무너뜨린 데 더해 원조 삭감이 보건 시스템까지 약화했다”며 “악조건이 동시에 겹친 대재앙”이라고 말했다.



미국 질병통제예방센터(CDC) 등에 따르면 이날 기준 에볼라 감염 의심 사례는 536건, 추정 사례 105건, 확진 34건, 사망은 134명으로 나타났다. 뉴욕타임스는 에볼라 감염자가 보고된 것보다 더 많을 것이라고 지적했다. 민주콩고와 국경을 맞댄 우간다 정부는 에볼라 확산을 막기 위해 100명 이상을 비공개 시설에 격리 중이라고 밝혔다. 우간다에서는 민주콩고에서 입국한 2명이 에볼라 확진 판정을 받았으며, 이 가운데 1명이 사망했다.

