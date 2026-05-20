공화당 내 ‘반트럼프’ 켄터키주 7선 현역 의원도 경선 고배

‘대이란 전쟁 반대’ 토머스 매시 트럼프가 “패배자” 공개 비난 마가, 낙선운동에 527억원 쏟아

대이란 전쟁에 반대하고 ‘엡스타인 파일’ 공개를 주도해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 ‘배신자’로 낙인찍힌 공화당 7선 현역 연방 하원의원이 축출됐다. 트럼프 대통령의 당 장악력을 가늠할 바로미터로 여겨진 켄터키주 경선에서 토머스 매시 하원의원이 탈락하고, 트럼프 대통령의 지지를 업은 후보가 승리한 것이다. 선거구 재조정, 대규모 감세 등 트럼프 대통령 정책에 반기를 든 공화당 인사들이 줄줄이 축출되면서, 당 내부 자정 기능을 기대하기는 점점 더 어려워지고 있다.



AP통신 등에 따르면 19일(현지시간) 치러진 켄터키주 당내 후보 경선에서 개표율 96%인 현재 매시 의원은 45.2%를 득표해 54.8%를 얻은 에드 갤레인 후보에 패배했다. 매시 의원은 오는 11월 중간선거에서 8선에 도전하려 했으나, 경선 관문을 넘지 못하고 고배를 마셨다.



매시 의원은 지지자들에게 연설할 때 눈물을 보이면서도 성착취범인 고 제프리 엡스타인 파일 공개로 타격을 입은 유명 인사들의 이름을 하나하나 언급하며 농담을 건넸다.



그는 미·이란 전쟁과 이스라엘에 대한 무기 지원에 공개적으로 반대 입장을 표명한 몇 안 되는 공화당 의원 중 한 명이다. 그는 엡스타인과 관련해 법무부가 보유한 모든 수사 자료를 공개해야 한다는 법안을 로 카나 민주당 하원의원(캘리포니아)과 공동 발의했고, 대규모 감세 법안인 ‘크고 아름다운 하나의 법안’에도 반대표를 던졌다.



이에 격노한 트럼프 대통령은 그를 “나약하고 한심한 리노(RINO·이름만 공화당원)” “무능한 패배자”라고 비난하면서 퇴출을 종용해왔다. 친이스라엘 및 마가(미국을 다시 위대하게) 관련 단체 등은 매시 의원을 낙마시키기 위해 인공지능(AI) 딥페이크로 만든 인신공격성 광고를 쏟아냈다. 연방선거위원회(FEC) 자료에 따르면 이번 선거에 외부 단체들이 쏟아부은 정치자금은 총 3500만달러(약 527억원)에 달한다.



매시 의원은 이에 대해 “그들이 의석을 돈으로 사려 했다는 것을 보여준다”고 비판했다. 월스트리트저널은 “이번 선거는 켄터키주 유권자의 기억 속에 가장 험악하고 진흙탕 같은 선거로 남게 될 것”이라고 지적했다.



이날 발표된 로이터·입소스 여론조사에서 트럼프 대통령 지지율은 35%로 집권 2기 들어 최저 수준을 나타냈다. 그럼에도 공화당 경선에서 거듭 영향력을 행사한 것은 강성 지지층 사이에선 입지가 건재하다는 방증으로 볼 수 있다.



매시 의원의 패배는 트럼프 대통령과 ‘거리두기’를 하려는 온건파 의원들에게 강력한 경고로 작용할 가능성이 크다. 트럼프 대통령은 앞서 1·6 의사당 폭동을 비판했던 빌 캐시디 연방 상원의원(루이지애나), 공화당에 유리하게 선거구를 재조정하라는 자신의 명령을 거부한 인디애나주 상원의원 5명을 최근 치러진 예비선거에서 모두 축출했다.

