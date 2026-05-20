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미 시사주간지 타임 “시진핑, 이르면 내주 초 북한 국빈 방문 예정”

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본문 요약

미국 시사주간지 타임은 20일 "시진핑 중국 국가주석이 이르면 다음주 초 북한을 국빈 방문할 예정"이라고 익명의 소식통을 인용해 보도했다.

타임은 "이번 방문은 일본의 신임 총리 사나에 다카이치에 대한 대응으로 해석된다"며 "사나에 총리는 오랜 숙적인 일본을 강경한 평화주의 노선에서 벗어나 보다 적극적인 지정학적 행보로 이끌었다"고 평가했다.

이어 "이번 방문 계획에 정통한 한 소식통은 아직 공식 발표가 되지 않았기 때문에 익명을 요구했고 '중국과 북한은 일본의 새로운 군국주의에 맞서 더욱 긴밀히 협력할 것'이라고 밝혔다"고 보도했다.

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미 시사주간지 타임 “시진핑, 이르면 내주 초 북한 국빈 방문 예정”

입력 2026.05.20 21:04

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월4일 베이징 인민대회당에서 정상회담을 하기에 앞서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월4일 베이징 인민대회당에서 정상회담을 하기에 앞서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

미국 시사주간지 타임은 20일(현지시간) “시진핑 중국 국가주석이 이르면 다음주 초 북한을 국빈 방문할 예정”이라고 익명의 소식통을 인용해 보도했다.

타임은 “이번 방문은 일본의 신임 총리 사나에 다카이치에 대한 대응으로 해석된다”며 “사나에 총리는 오랜 숙적인 일본을 강경한 평화주의 노선에서 벗어나 보다 적극적인 지정학적 행보로 이끌었다”고 평가했다.

이어 “이번 방문 계획에 정통한 한 소식통은 아직 공식 발표가 되지 않았기 때문에 익명을 요구했고 ‘중국과 북한은 일본의 새로운 군국주의에 맞서 더욱 긴밀히 협력할 것’이라고 밝혔다”고 보도했다.

사나에 총리는 취임 이후 1967년 도입된 살상 무기 수출에 대한 규제를 해제했다. 앞서 아베 신조 전 총리는 2014년 이 수출 금지 규제를 일부 완화한 바 있다.

지난 4월 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 6년 만에 평양을 방문했다. 당시 왕 주임의 방문은 시 주석의 방북 사전 준비 작업이라는 평가도 나왔다. 시 주석이 이번에 북한을 방문하면 2019년 6월 이후 두 번째다.

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