미 시사주간지 타임 “시진핑, 이르면 내주 초 북한 국빈 방문 예정”

미국 시사주간지 타임은 20일 "시진핑 중국 국가주석이 이르면 다음주 초 북한을 국빈 방문할 예정"이라고 익명의 소식통을 인용해 보도했다.

타임은 "이번 방문은 일본의 신임 총리 사나에 다카이치에 대한 대응으로 해석된다"며 "사나에 총리는 오랜 숙적인 일본을 강경한 평화주의 노선에서 벗어나 보다 적극적인 지정학적 행보로 이끌었다"고 평가했다.

이어 "이번 방문 계획에 정통한 한 소식통은 아직 공식 발표가 되지 않았기 때문에 익명을 요구했고 '중국과 북한은 일본의 새로운 군국주의에 맞서 더욱 긴밀히 협력할 것'이라고 밝혔다"고 보도했다.