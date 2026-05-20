빗속에서 외친 “내고향!”…시민들 “남북 교류 단비 되길”

‘수원FC 위민’ 대 ‘내고향’ 준결승 12년 만에 한국서 남북 축구 대결 양측 선수, 시작 전 가볍게 손뼉도

“내고향! 내고향!”



수원FC 위민과 북한 내고향여자축구단(내고향)이 맞붙은 20일 오후 7시 경기 수원종합운동장. 내고향 선수들이 경기장에 들어서자 관중석에서 박수와 함께 환호가 나왔다.



남북협력민간단체(북민협), 민족화해협력범국민협의회(민화협) 등 민간단체들이 구성한 공동응원단은 수원FC 위민과 내고향 로고가 그려진 작은 깃발을 흔들며 두 팀을 모두 응원했다. 경기장 한쪽에선 수원FC 위민 팬들이 구단 깃발을 흔들며 응원가를 불렀다.



이 경기는 한국에서 열린 12년 만의 남북 축구 대결이다. 수원FC 위민과 내고향은 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 준결승전을 치렀다. 남북 선수들은 경기에 집중하는 모습이었다. 선수들은 경기 시작 전 가볍게 손을 마주쳤다. 이번 대회는 클럽 대항전이어서 경기 진행에 국기나 국가는 사용되지 않았다.



경기장에서는 시민들의 관심이 엿보였다. 배정현 경제정의실천시민연합 통일협회 간사는 “영상이나 기록으로만 보던 스포츠 교류의 현장에 직접 참여하게 돼서 기쁘다”며 “남북관계가 어려웠을 때마다 스포츠 교류가 한 줄기 빛이 됐던 만큼 이번 경기가 한반도 평화에 도움이 되면 좋겠다”고 말했다.



이번 경기로 남북관계에 물꼬를 트기는 어려울 것이라고 생각하는 분위기도 있었다. 대학원생 김모씨(28)는 “북한 선수들이 공항에서 땅만 쳐다보며 (남한에) 들어왔듯이 이번 경기가 남북관계 전환을 가져오는 계기가 되기보다는 남북관계를 어떻게 접근할지 고민하는 계기가 될 것 같다”고 했다.



북한 선수들을 흥미롭게 생각하는 시선도 있었다. 대학생 김유성씨(25)는 “스포츠를 좋아하는데 북한 선수들이 온다고 하니 (이들을) ‘언제 볼 수 있겠냐’는 생각에 신기해서 왔다”며 “내고향은 토너먼트를 거쳐서 올라온 상대팀 정도로 생각하고 있다”고 말했다. 대학생 이모씨(23)는 “만나면 관계가 생기지 않느냐”며 “이번 경기로 남북관계에 변화가 생기길 기대하는 마음도 있다”고 했다.



주무부처 장관인 최휘영 문화체육관광부 장관이 경기를 관람했다. 정동영 통일부 장관은 참관하지 않았다. 정 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 AFC가 대한축구협회에 서한을 보내 ‘정치적 상황과 분리해 순수 스포츠 국제행사로 진행되도록 협조해달라’고 요청했다며 “통일부 장관은 그러한 정치적 고려를 배제한다는 차원에서 오늘 경기를 참관하지 않기로 결정했다”고 말했다.



정 장관은 “민간단체들이 자발적으로 나서서 남북 선수팀을 공동으로 열렬히 응원하는 것 자체가 8년 동안 얼어붙었던, 또 완전히 단절됐던 남북관계 속에 좋은 선례가 되리라 생각한다”며 “차곡차곡 신뢰를 쌓는 작업이 필요하다”고 했다. 실향민 2세인 우원식 국회의장도 경기를 지켜봤다.

